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Survivor Berna Keklikler'in bikinili pozu takipçilerini ikiye böldü! 'Ne çabuk normalleştiniz'

01.03.2023 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göz6, Survivor gibi televizyon programlarıyla ekranlara gelen Berna Keklikler son zamanlarda magazin gündeminde de adından sıklıkla söz ettiriyor. Sosyal medyada bikinili pozunu paylaşan Keklikler, takipçilerini ikiye böldü. O poz çok sayıda yorum aldı. İşte tüm detaylar...

Survivor Berna Keklikler'in bikinili pozu takipçilerini ikiye böldü! 'Ne çabuk normalleştiniz'

Survivor 2017 ve 2022 sezonlarına katılarak dikkat çeken Berna Keklikler sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Son olarak bikinili pozunu paylaşan Keklikler, takipçilerinden beğeni yorumlarının yanı sıra, gündemin deprem olması nedeniyle tepki yorumları da aldı.

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Berna Keklikler bikinili pozunu paylaştı ve 'El bana, ben sana deli' diye yazdı. Bunun yanı sıra paylaşımına #turkeyisalwaysinmyprayings 'Türkiye her zaman dualarımdadır' notunu da düştü.

Bu poza takipçilerinden, 'Bebek kızım', 'Güneşim doğdu', 'Millet yasta', 'Ne çabuk normalleştiniz yorumları geliyor... Herkesin içi kan ağlıyor ama hayat devam etmek zorunda', yorumları geldi.

Survivor Berna Keklikler'in bikinili pozu takipçilerini ikiye böldü! 'Ne çabuk normalleştiniz'

1989 Almanya doğumlu Berna Keklikler 34 yaşındadır.

Survivor Berna Keklikler'in bikinili pozu takipçilerini ikiye böldü! 'Ne çabuk normalleştiniz'

2011'de Almanya'da katıldığı güzellik yarışmasında birinci seçildi.

Survivor Berna Keklikler'in bikinili pozu takipçilerini ikiye böldü! 'Ne çabuk normalleştiniz'

Sosyal medya fenomeni Gilmher Croes ile bir süredir aşk yaşıyor.

Survivor Berna Keklikler'in bikinili pozu takipçilerini ikiye böldü! 'Ne çabuk normalleştiniz'

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