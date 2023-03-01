Survivor Berna Keklikler'in bikinili pozu takipçilerini ikiye böldü! 'Ne çabuk normalleştiniz'

Survivor 2017 ve 2022 sezonlarına katılarak dikkat çeken Berna Keklikler sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Son olarak bikinili pozunu paylaşan Keklikler, takipçilerinden beğeni yorumlarının yanı sıra, gündemin deprem olması nedeniyle tepki yorumları da aldı.

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Berna Keklikler bikinili pozunu paylaştı ve 'El bana, ben sana deli' diye yazdı. Bunun yanı sıra paylaşımına #turkeyisalwaysinmyprayings 'Türkiye her zaman dualarımdadır' notunu da düştü.

Bu poza takipçilerinden, 'Bebek kızım', 'Güneşim doğdu', 'Millet yasta', 'Ne çabuk normalleştiniz yorumları geliyor... Herkesin içi kan ağlıyor ama hayat devam etmek zorunda', yorumları geldi.

1989 Almanya doğumlu Berna Keklikler 34 yaşındadır.

2011'de Almanya'da katıldığı güzellik yarışmasında birinci seçildi.

Sosyal medya fenomeni Gilmher Croes ile bir süredir aşk yaşıyor.





