Survivor Berna Keklikler'in kız kardeşi kendisinden de ünlü çıktı! Güzelliğiyle nefes kesti

Survivor All Star 2022 sezonu, birbirinden iddialı yarışmacıları ve sınırları zorlayan oyunlarıyla hız kesmeden devam ediyor. Survivor All Star'da Gönüllüler takımında yarışan Berna Keklikler hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Berna Keklikler'in kız kardeşi Berrin Keklikler, tescilli güzel çıktı.

1989 yılında Almanya'da doğan Berna Keklikler, 2011 yılında Almanya'da düzenlenen bir güzellik yarışmasında birinci seçildi.

Göz6 programıyla ekran macerasına adım atan Keklikler, 2017 yılında katıldığı Survivor ile ününe ün kattı.

Ekonomi üzerine eğitim alan Berna Keklikler, bir süredir kız kardeşi Berrin Keklikler ile İstanbul'da yaşıyor.

Fenomen Gil Croes ile aşk yaşayan Berna Keklikler, sevgilisiyle verdiği yarı çıplak pozlarla çok konuşulmuştu.

Berna Keklikler'in kız kardeşi Berrin Keklikler'i görenler şaşıp kaldı.

Berrin Keklikler, 2013 yılında katıldığı Miss Turkey'den 2. olarak ayrılmıştı.

Sonrasında Rusya'da düzenlenen Miss World'de Türkiye'yi temsil etti.

Oyunculuk deneyimi de bulunan Berrin Keklikler, Çılgın Dersane Üniversitede filminde kamera karşısına geçti.

Müzikle de ilgilenen Berrin Keklikler'in Bir Anda, Acıtır ve Havaya gibi şarkıları da bulunuyor.

Sosyal medyada epey aktif olan Berrin Keklikler, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Berrin Keklikler'in pozlarına, ''Güzellikte ablasını sollamış'' ve ''Nutkum tutuldu, sen gerçek misin?'' gibi yorumlar yapılıyor.





