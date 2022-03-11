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Survivor Berna Keklikler'in kız kardeşi kendisinden de ünlü çıktı! Güzelliğiyle nefes kesti

11.03.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022 sezonunun renkli yarışmacılarından Berna Keklikler, kameralar ardındaki yaşamıyla merak konusu oldu. Almanya doğumlu Berna Keklikler'in kız kardeşinin oyuncu olduğunu duyanlar şaşıp kaldı. Berrin Keklikler, güzelliğiyle ablasını gölgede bıraktı.

Survivor Berna Keklikler'in kız kardeşi kendisinden de ünlü çıktı! Güzelliğiyle nefes kesti

Survivor All Star 2022 sezonu, birbirinden iddialı yarışmacıları ve sınırları zorlayan oyunlarıyla hız kesmeden devam ediyor. Survivor All Star'da Gönüllüler takımında yarışan Berna Keklikler hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Berna Keklikler'in kız kardeşi Berrin Keklikler, tescilli güzel çıktı.

1989 yılında Almanya'da doğan Berna Keklikler, 2011 yılında Almanya'da düzenlenen bir güzellik yarışmasında birinci seçildi.

Survivor Berna Keklikler'in kardeşi kendisinden de ünlü çıktı! Güzellikte ablasını gölgede bıraktı

Göz6 programıyla ekran macerasına adım atan Keklikler, 2017 yılında katıldığı Survivor ile ününe ün kattı.

Survivor Berna Keklikler'in kardeşi kendisinden de ünlü çıktı! Güzellikte ablasını gölgede bıraktı

Ekonomi üzerine eğitim alan Berna Keklikler, bir süredir kız kardeşi Berrin Keklikler ile İstanbul'da yaşıyor.

Survivor Berna Keklikler'in kardeşi kendisinden de ünlü çıktı! Güzellikte ablasını gölgede bıraktı

Fenomen Gil Croes ile aşk yaşayan Berna Keklikler, sevgilisiyle verdiği yarı çıplak pozlarla çok konuşulmuştu.

Survivor Berna Keklikler'in kardeşi kendisinden de ünlü çıktı! Güzellikte ablasını gölgede bıraktı

Berna Keklikler'in kız kardeşi Berrin Keklikler'i görenler şaşıp kaldı.

Survivor Berna Keklikler'in kardeşi kendisinden de ünlü çıktı! Güzellikte ablasını gölgede bıraktı

Berrin Keklikler, 2013 yılında katıldığı Miss Turkey'den 2. olarak ayrılmıştı.

Survivor Berna Keklikler'in kardeşi kendisinden de ünlü çıktı! Güzellikte ablasını gölgede bıraktı

Sonrasında Rusya'da düzenlenen Miss World'de Türkiye'yi temsil etti.

Survivor Berna Keklikler'in kardeşi kendisinden de ünlü çıktı! Güzellikte ablasını gölgede bıraktı

Oyunculuk deneyimi de bulunan Berrin Keklikler, Çılgın Dersane Üniversitede filminde kamera karşısına geçti.

Survivor Berna Keklikler'in kardeşi kendisinden de ünlü çıktı! Güzellikte ablasını gölgede bıraktı

Müzikle de ilgilenen Berrin Keklikler'in Bir Anda, Acıtır ve Havaya gibi şarkıları da bulunuyor.

Survivor Berna Keklikler'in kız kardeşi kendisinden de ünlü çıktı! Güzelliğiyle nefes kesti

Sosyal medyada epey aktif olan Berrin Keklikler, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Survivor Berna Keklikler'in kardeşi kendisinden de ünlü çıktı! Güzellikte ablasını gölgede bıraktı

Berrin Keklikler'in pozlarına, ''Güzellikte ablasını sollamış'' ve ''Nutkum tutuldu, sen gerçek misin?'' gibi yorumlar yapılıyor.

Survivor Berna Keklikler'in kardeşi kendisinden de ünlü çıktı! Güzellikte ablasını gölgede bıraktı

Survivor Berna Keklikler'in kız kardeşi kendisinden de ünlü çıktı! Güzelliğiyle nefes kesti

Survivor Berna Keklikler'in kız kardeşi kendisinden de ünlü çıktı! Güzelliğiyle nefes kesti

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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor Acun Ilıcalı
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