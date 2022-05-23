Survivor Berna Keklikler plaj pozuyla resmen büyüledi! Güneşin tadını çıkardı...

Survivor'da bu yıl söylemleri ve hareketleriyle dikkat çeken isimler arasında yer alan Berna Keklikler, paylaşımlarıyla takipçilerini mest etmeye devam ediyor. Son olarak bikinisiyle plajda güneşlenirken pozlarını paylaşan güzel isim, bronz teniyle herkesi büyüledi.

AYNA POZUYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

En son Instagram hesabından paylaştığı hikayeyle ayna pozunu paylaşan güzel isim, adeta yürek hoplatmıştı.

Berna Keklikler'in bu pozları takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutulmuştu.

BİKİNİLİ POZUYLA OLAY YARATTI

Son olarak sosyla medya hesabından takipçilere fit vücudunu ve bronz tenini sergileyen Berna Keklikler, plaj pozuyla adeta büyüledi.

Instagram hesabında 387 bin takipçisi bulunan Berna Keklikler, sık sık özel hayatından pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

İşte Berna Keklikler'in o paylaşımları;





