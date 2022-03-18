Survivor Bil Bakalım ve Anlat Bakalım'ı kim kazandı? Survivor voleybol maçında kim galip geldi?

Mart sonunda birleşme partisinin ardından 24 yarışmacıyla devam edecek olan Survivor'ın son bölümünde ünlüler ve gönüllüler haftanın Bil Bakalım ve Anlat Bakalım oyunlarına çıktı. Oyun sonunda kazanan ise ödülün sahibi oldu. Ardından Acun Ilıcalı ve All Star takımları arasında voleybol challenge gerçekleşti.

BİL BAKALIM VE ANLAT BAKALIM'I KİM KAZANDI?

Survivor'da yarışmacılar, en keyifli yarışlarından Bil Bakalım ve Anlat Bakalım oyunlarına çıktı. Bil Bakalım'ı kazanan gönüllüler olurken Anlat Bakalımı da gönüllüler kazandı, ödülü elde ettiler.

Voleybol challenge ise Acun Ilıcalı ile İrem Kanan ve Survivor All Star takımı (Mert ile Hikmet) arasında yapıldı. Oyunun ödülü baklavalı çikolatalar oldu. Ancak ödülü, kazanan takımı destekleyenler tadabildi. Voleybol challenge kazananı ise başa baş mücadele sonunda 3-2'lik skorlar Acun Ilıcalı-İrem Kanan'lı Acun Medya oldu.



