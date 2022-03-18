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Survivor Bil Bakalım ve Anlat Bakalım'ı kim kazandı? Survivor voleybol maçında kim galip geldi?

18.03.2022 02:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022'nin 17 Mart Perşembe akşamı ekrana gelen son bölümünde ünlüler ve gönüllüler Anlat Bakalım ve Bil Bakalım oyunlarında yarıştı. Dokunulmazlık oyunun olmadığı son bölümde, Acun Medya takımı ise Survivor All Star yarışmacıları voleybol maçında karşı karşıya geldi. Peki Survivor'da voleybol maçını kim kazandı?

Survivor Bil Bakalım ve Anlat Bakalım'ı kim kazandı? Survivor voleybol maçında kim galip geldi?

Mart sonunda birleşme partisinin ardından 24 yarışmacıyla devam edecek olan Survivor'ın son bölümünde ünlüler ve gönüllüler haftanın Bil Bakalım ve Anlat Bakalım oyunlarına çıktı. Oyun sonunda kazanan ise ödülün sahibi oldu. Ardından Acun Ilıcalı ve All Star takımları arasında voleybol challenge gerçekleşti.

BİL BAKALIM VE ANLAT BAKALIM'I KİM KAZANDI?

Survivor'da yarışmacılar, en keyifli yarışlarından Bil Bakalım ve Anlat Bakalım oyunlarına çıktı. Bil Bakalım'ı kazanan gönüllüler olurken Anlat Bakalımı da gönüllüler kazandı, ödülü elde ettiler.

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Voleybol challenge ise Acun Ilıcalı ile İrem Kanan ve Survivor All Star takımı (Mert ile Hikmet) arasında yapıldı. Oyunun ödülü baklavalı çikolatalar oldu. Ancak ödülü, kazanan takımı destekleyenler tadabildi. Voleybol challenge kazananı ise başa baş mücadele sonunda 3-2'lik skorlar Acun Ilıcalı-İrem Kanan'lı Acun Medya oldu.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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