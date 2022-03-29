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  4. Survivor birleşme partisinde Barış şarkı söylerken Nisa'nın tavrı olay oldu! "Bülent Serttaş gibi..."

Survivor birleşme partisinde Barış şarkı söylerken Nisa'nın tavrı olay oldu! "Bülent Serttaş gibi..."

29.03.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor birleşme partisi eğlenceli ve ilginç anlara sahne oldu. Nisa Bölükbaşı eski aşkı Barış Murat Yağcı şarkı söylerken o tarafa bakmamaya çalışınca dalga konusu oldu. Akıllara Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e tavrı geldi.

Survivor birleşme partisi gerçekleşti, iki tarafın yarışmacıları Survivor'ın geleneksel yarışması şarkı karşılaşmasında mücadele etti. En yüksek puanı Gizem ve Seda aldı, ikinci performansların ardından kazanan Gizem oldu.

Survivor birleşme partisinde Barış Murat Yağcı şarkı söylerken eski sevgilisi Nisa Bölükbaşı'nın tavrı dalga konusu oldu.

Survivor Barış'ın şarkı söylediği anlarda Nisa'nın başka tarafa bakması akıllara İbo Show'da oryantal Didem'i izlememek için başka tarafa bakan Bülent Serttaş'ı getirdi.


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Anahtar Kelimeler:
survivor Barış Murat Yağcı Nisa Bölükbaşı
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