Survivor birleşme partisinde Barış şarkı söylerken Nisa'nın tavrı olay oldu! "Bülent Serttaş gibi..."

Survivor birleşme partisi gerçekleşti, iki tarafın yarışmacıları Survivor'ın geleneksel yarışması şarkı karşılaşmasında mücadele etti. En yüksek puanı Gizem ve Seda aldı, ikinci performansların ardından kazanan Gizem oldu.

Survivor birleşme partisinde Barış Murat Yağcı şarkı söylerken eski sevgilisi Nisa Bölükbaşı'nın tavrı dalga konusu oldu.

Survivor Barış'ın şarkı söylediği anlarda Nisa'nın başka tarafa bakması akıllara İbo Show'da oryantal Didem'i izlememek için başka tarafa bakan Bülent Serttaş'ı getirdi.



