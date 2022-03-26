Survivor birleşme partisine giden Aleyna Kalaycıoğlu'nun bikinili pozu olay oldu! "Hiç giyinmeseydin"

TV 8'in sevilen yarışması Survivor'ın 20221 yılında ekrana gelen sezonunda yarışan Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medya hesabında çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor 2022 AllStar'ın birleşme partisi için Dominik Cumhuriyeti'ne gitti. Kalaycıoğlu, sahilde çekildiği bir fotoğrafı paylaşınca takipçilerinden yorum gecikmedi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN BİKİNİLİ FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Kalaycıoğlu'na çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Birçok sosyal medya kullanıcısı ünlü isme övgü yağdırdı.

Kalaycıoğlu'na beğenisini ifade edenler kadar, 'Kanka hiç giymeseydin' gibi yorum bırakanlar da oldu.

"BU HATUN BENİ ERİTİYOR"

İşte Survivor 2022 AllStar'ın birleşme partisi için Dominik Cumhuriyeti'ne giden Kalaycaıoğlu'nun fotoğrafına yapılan yorumlardan bazıları:

Bittim!

Aşkım Nisamıza SMS birincisi olduğunu açıklar mısın?

Taş gibisin!

Çok iyisin be!

Bu hatun beni eritiyor...

Mahvoldum güzelliğinden.



