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Survivor birleşme partisine giden Aleyna Kalaycıoğlu'nun bikinili pozu olay oldu! "Hiç giyinmeseydin"

26.03.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en zor yarışması Survivor'ın geçtiğimiz sezonunda yarışan Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor 2022 AllStar'ın birleşme partisine gitti. Kalaycıoğlu, sosyal medya hesabında Dominik Cumhuriyetinde çekildiği bikinili fotoğrafını paylaştı. Kalaycıoğlu'nun bikinili pozu olay oldu.

Survivor birleşme partisine giden Aleyna Kalaycıoğlu'nun bikinili pozu olay oldu! "Hiç giyinmeseydin"

TV 8'in sevilen yarışması Survivor'ın 20221 yılında ekrana gelen sezonunda yarışan Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medya hesabında çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor 2022 AllStar'ın birleşme partisi için Dominik Cumhuriyeti'ne gitti. Kalaycıoğlu, sahilde çekildiği bir fotoğrafı paylaşınca takipçilerinden yorum gecikmedi.

Survivor birleşme partisine giden Aleyna Kalaycıoğlu'nun bikinili pozu olay oldu!

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN BİKİNİLİ FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Kalaycıoğlu'na çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Birçok sosyal medya kullanıcısı ünlü isme övgü yağdırdı.

Survivor birleşme partisine giden Aleyna Kalaycıoğlu'nun bikinili pozu olay oldu!

Kalaycıoğlu'na beğenisini ifade edenler kadar, 'Kanka hiç giymeseydin' gibi yorum bırakanlar da oldu.

Survivor birleşme partisine giden Aleyna Kalaycıoğlu'nun bikinili pozu olay oldu!

Survivor birleşme partisine giden Aleyna Kalaycıoğlu'nun bikinili pozu olay oldu!

"BU HATUN BENİ ERİTİYOR"

İşte Survivor 2022 AllStar'ın birleşme partisi için Dominik Cumhuriyeti'ne giden Kalaycaıoğlu'nun fotoğrafına yapılan yorumlardan bazıları:

  • Bittim!

  • Aşkım Nisamıza SMS birincisi olduğunu açıklar mısın?

Survivor birleşme partisine giden Aleyna Kalaycıoğlu'nun bikinili pozu olay oldu!

  • Taş gibisin!

  • Çok iyisin be!

  • Bu hatun beni eritiyor...

  • Mahvoldum güzelliğinden.

Survivor birleşme partisine giden Aleyna Kalaycıoğlu'nun bikinili pozu olay oldu!

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Anahtar Kelimeler:
survivor Dominik Cumhuriyeti
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