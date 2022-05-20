MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Bora Edin'in eşi güzelliğiyle görenleri mest etti! Bakın eşi kim çıktı...

Survivor Bora Edin'in eşi güzelliğiyle görenleri mest etti! Bakın eşi kim çıktı...

20.05.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star yarışmasına katılan ve yine performansıyla herkesin taktir ettiği isimler arasında yer alan Bora Edin, talihsiz bir eleme potasında elenerek adaya veda eden isim olmuştu. Yeniden gündeme gelen Bora Edin'in eşini görenler gözlerine inanamadı. Hülya Edin güzelliğiyle herkesi etkiledi.

Survivor Bora Edin'in eşi güzelliğiyle görenleri mest etti! Bakın eşi kim çıktı...

Survivor'da gösterdiği başarılı performansıyla hafızalara kazınan Bora Edin, yeniden sosyal medyada gündeme geldi. Performansıyla 2022 All Star'da iyi işler yapan Bora Edin, çok fazla süre dayanamayarak Survivor'dan elenmişti. Bora Edin'in eşi Hülya Edin ise paylaşımlarıyla dikkat çeken isim oldu.

bora

Survivor All Star'da ünlüler takımına yedekten giren ve girdikten hemen sonra takıma büyük katkı sağlayan Bora Edin, girdiği eleme potasında talihsiz bir şekilde elenerek yarışmaya veda etmişti.

boraa

Performansının yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Bora Edin'in eşi Hülya Edin'i görenler ise mest oldu.

hülya edin

Bora Edin'in eşinin psikoterapist Hülya Çoban Edin olduğu ortaya çıktı.

İşte Hülya Edin'in paylaşımları;

hülya4

hülya3

hülya2

hülya1


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sofranı paylaştı! Eski yarışmacı "Masan buram buram zenginlik kokuyor..." dediSofranı paylaştı! Eski yarışmacı "Masan buram buram zenginlik kokuyor..." dedi
Survivor Sema eleme sonrası çılgına döndü! "Burunlarından fitil fitil getireceğim"Survivor Sema eleme sonrası çılgına döndü! "Burunlarından fitil fitil getireceğim"
Ünlü spikerden acı haber! O detay yürek yaktıÜnlü spikerden acı haber! O detay yürek yaktı
Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3600 ek göstergeyle kim ne kadar zam alacak?

3600 ek göstergeyle kim ne kadar zam alacak?

Sahildeki öğrencilerin uygunsuz anlarını ifşa ettiler! Tepki çeken olayla ilgili açıklama geldi

Sahildeki öğrencilerin uygunsuz anlarını ifşa ettiler! Tepki çeken olayla ilgili açıklama geldi

Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı rekor fiyattan satıldı!

Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı rekor fiyattan satıldı!

Dışarıdan yardım almayı reddettiler! Çay ve tuzlu suyla...

Dışarıdan yardım almayı reddettiler! Çay ve tuzlu suyla...

Ünlü sosyal medya fenomenine gözaltı

Ünlü sosyal medya fenomenine gözaltı

65 bin TL geri ödemesiz destek! İşte başvuru şartları

65 bin TL geri ödemesiz destek! İşte başvuru şartları

İlginizi Çekebilir

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Didim’e gitmek için 4 neden!

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.