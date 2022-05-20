Survivor Bora Edin'in eşi güzelliğiyle görenleri mest etti! Bakın eşi kim çıktı...

Survivor'da gösterdiği başarılı performansıyla hafızalara kazınan Bora Edin, yeniden sosyal medyada gündeme geldi. Performansıyla 2022 All Star'da iyi işler yapan Bora Edin, çok fazla süre dayanamayarak Survivor'dan elenmişti. Bora Edin'in eşi Hülya Edin ise paylaşımlarıyla dikkat çeken isim oldu.

Survivor All Star'da ünlüler takımına yedekten giren ve girdikten hemen sonra takıma büyük katkı sağlayan Bora Edin, girdiği eleme potasında talihsiz bir şekilde elenerek yarışmaya veda etmişti.

Performansının yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Bora Edin'in eşi Hülya Edin'i görenler ise mest oldu.

Bora Edin'in eşinin psikoterapist Hülya Çoban Edin olduğu ortaya çıktı.

İşte Hülya Edin'in paylaşımları;





