Survivor Bora Edin kimdir? Bora Edin kaç yaşında, nereli, hangi sporu yapıyor?

Survivor 2019 yarışmasında Türkiye takımında yer alan Bora Edin yarışmanın iddialı isimlerinden biri oldu. Bora Edin, profesyonel spor hayatında altyapılarda ve amatör kulüplerde lisanlı olarak futbol oynadı. Parkurda gösterdiği performansla dikkat çeken Bora Edin kimdir, kaç yaşında ve nereli?

23 Mart 1984 doğumlu Bora Edin, 7 yaşına kadar İsviçre’de yaşadı. Lisede eğitim için Malta’ya gitti ve burada Hibernians futbol takımında oynadı. 2 yıl sonra Türkiye’ye dönüş yaptı, Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünde okudu.

Yeditepe Üniversitesi’nde futbol takımında kaptanlık yaptı. Dünyanın 47 ülkesindeki üniversitelerin katılım sağlandığı Salon Futbol Turnuvası’nda şampiyon oldular. Profesyonel altyapılarda ve amatör kulüplerde lisanlı olarak futbol oynadı.

Futbol dışında pinpon, tenis, yüzme gibi pek çok sporla uğraşıp başarılar elde etti. Şu anda CrossFit eğitmenliği yapıyor.

SURVIVOR'DAN ÖNCE NELER SÖYLEMİŞTİ?

Bora Edin Dominik yolculuğu öncesinde yaptığı son paylaşımında 'Beklenen an geldi, gidiyorum..Bu yıl bu kadronun içinde olmak benim için çok anlamlıydı.. Bu süreçte benden desteğini esirgemeyen tanıdığım, tanımadığım, yeni tanıştığım tüm dostlara canı gönülden teşekkür ederim...Bende desteğinizi önce Allah’ın izniyle sonra kendi inancımla bayrağımızı en iyi şekilde temsil edip boşa çıkartmayacağım..Bundan sonraki süreçte destekleriniz ve dualarınızla beni çok güçlü hissettiriceğinize eminim.. Final koltuğunda görüşmek dileğiyle' notunu yazmıştı.



