Survivor bu akşam neden yok? Survivor bugün yok mu, yeni bölüm ne zaman? İşte Survivor All Star yeni bölüm tarihi

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. İzleyiciler yayın akışında yeni bölümün neden yer almadığını sorguluyor. Zorlu parkurların olduğu yarışma, 6 Nisan tarihli yayın akışında yer almadı. Peki Survivor bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman?

SURVIVOR BUGÜN NEDEN YOK?

Survivor'ın 71. bölümü yerine İrem Helvacıoğlu ve Engin Öztürk'ün başrollerini paylaştığı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi izleyicilerle bugün izleyicilerle buluşacak. Bu sebeple Survivor'ın yeni bölümü bugün ekranlarda yer almayacak.

SURVIVOR YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Survivor 71. bölümü ise 7 Nisan 2022 Perşembe günü yayınlanacak.

SURVIVOR'DA KİM ELENMİŞTİ?

Survivor All Star'ın 5 Nisan tarihli bölümünde bir yarışmacı ıssız adaya veda etmişti. Acun Ilıcalı gecenin sonunda yapmış olduğu açıklamada, halktan gelen SMS oylamasına göre adaya veda eden yarışmacının Ardahan olduğunu açıkladı. Elendiği için oldukça üzülen Ardahan son kez söz alarak "Bizi Adana sokaklarından alarak buralara kadar getirdin. Tüm Türkiye Babuş'u tanıdı. Ben bütün arkadaşlarımı çok seviyorum. Hepsinden razıyım, onlar da benden razı olsun... Burada Ogeday'ı tanıdım, yeni bir kardeş tanıdım, onun benim için ayrı bir yeri var. Herkese çok teşekkürler. Dediğim gibi siz benden razıysanız ben mutluyum." şeklinde konuştu.

