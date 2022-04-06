MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor bu akşam neden yok? Survivor bugün yok mu, yeni bölüm ne zaman? İşte Survivor All Star yeni bölüm tarihi

Survivor bu akşam neden yok? Survivor bugün yok mu, yeni bölüm ne zaman? İşte Survivor All Star yeni bölüm tarihi

06.04.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 yayın akışında Survivor All Star'ın yeni bölümünün yer almaması Survivor izleyicilerini meraklandırdı. Son olarak 5 Nisan Salı günü yani önceki akşam ekrana gelen Survivor'da eleme bölümü ekranlara gelmişti. Peki Survivor bu akşam neden yok? Survivor bugün yok mu, yeni bölüm ne zaman? İşte Survivor All Star yeni bölüm tarihi...

Survivor bu akşam neden yok? Survivor bugün yok mu, yeni bölüm ne zaman? İşte Survivor All Star yeni bölüm tarihi

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. İzleyiciler yayın akışında yeni bölümün neden yer almadığını sorguluyor. Zorlu parkurların olduğu yarışma, 6 Nisan tarihli yayın akışında yer almadı. Peki Survivor bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman?

SURVIVOR BUGÜN NEDEN YOK?

Survivor'ın 71. bölümü yerine İrem Helvacıoğlu ve Engin Öztürk'ün başrollerini paylaştığı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi izleyicilerle bugün izleyicilerle buluşacak. Bu sebeple Survivor'ın yeni bölümü bugün ekranlarda yer almayacak.

SURVIVOR YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Survivor 71. bölümü ise 7 Nisan 2022 Perşembe günü yayınlanacak.

SURVIVOR'DA KİM ELENMİŞTİ?

Survivor All Star'ın 5 Nisan tarihli bölümünde bir yarışmacı ıssız adaya veda etmişti. Acun Ilıcalı gecenin sonunda yapmış olduğu açıklamada, halktan gelen SMS oylamasına göre adaya veda eden yarışmacının Ardahan olduğunu açıkladı. Elendiği için oldukça üzülen Ardahan son kez söz alarak "Bizi Adana sokaklarından alarak buralara kadar getirdin. Tüm Türkiye Babuş'u tanıdı. Ben bütün arkadaşlarımı çok seviyorum. Hepsinden razıyım, onlar da benden razı olsun... Burada Ogeday'ı tanıdım, yeni bir kardeş tanıdım, onun benim için ayrı bir yeri var. Herkese çok teşekkürler. Dediğim gibi siz benden razıysanız ben mutluyum." şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hande Erçel pozlarıyla Milano'yu salladıHande Erçel pozlarıyla Milano'yu salladı
İsyan etti! "Evet ben cinsiyet değiştirdim ve..."İsyan etti! "Evet ben cinsiyet değiştirdim ve..."
'Midyeci Ahmet'in boşandığı eşi isyan etti'Midyeci Ahmet'in boşandığı eşi isyan etti
Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri itiraf etti

Cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri itiraf etti

Survivor'da sürpriz ayrılık! "Hayallerime veda ettim"

Survivor'da sürpriz ayrılık! "Hayallerime veda ettim"

Türkiye Nisa bebeği konuşuyor! Cani annenin yeni ifadesi ortaya çıktı

Türkiye Nisa bebeği konuşuyor! Cani annenin yeni ifadesi ortaya çıktı

Fenerbahçe'den tarihe geçecek takas hamlesi!

Fenerbahçe'den tarihe geçecek takas hamlesi!

AK Parti ve MHP hazırlamıştı! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık...

AK Parti ve MHP hazırlamıştı! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık...

Suriye'den yurda girecek, 2 gün sürecek

Suriye'den yurda girecek, 2 gün sürecek

İlginizi Çekebilir

İftara Somer Şef imzalı enfes lezzet! En ince ayrıntısına kadar

İftara Somer Şef imzalı enfes lezzet! En ince ayrıntısına kadar

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Doğal müshil ilacı! Artık tuvalette uzun kalmayacaksınız

Doğal müshil ilacı! Artık tuvalette uzun kalmayacaksınız

Tren raylarının üzerine bıraktı! Dakikalarca bekledi

Tren raylarının üzerine bıraktı! Dakikalarca bekledi

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.