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Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor 2022 yeni bölümü bugün yayınlanacak mı? 28 Mayıs 2022 Cumartesi

28.05.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor bu akşam var mı? sorusunun yanıtı 28 Mayıs Cumartesi günü oynanacak olan Liverpool - Real Madrid maçı sebebiyle merak konusu oldu. Yarışmanın sıkı takipçileri programın bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini öğrenmek için internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor 2022 yeni bölümü bugün yayınlanacak mı? İşte yarışmanın 28 Mayıs 2022 Cumartesi günkü 117. bölümü ile ilgili bilgiler...

Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor 2022 yeni bölümü bugün yayınlanacak mı? 28 Mayıs 2022 Cumartesi

Survivor bu akşam var mı? sorusunun yanıtı ile TV 8 yayın akışı bilgisi, UEFA Şampiyonlar Ligi finali Liverpool - Real Madrid maçı sebebiyle vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi internette; Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor 2022 yeni bölümü bugün yayınlanacak mı? 28 Mayıs 2022 Cumartesi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Konuya ilişkin detaylar ve programın 28 Mayıs 2022 Cumartesi günkü 117. bölümü ile ilgili bilgiler haberimizde...

SURVİVOR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 28 MAYIS 2022 CUMARTESİ

Survivor, 28 Mayıs 2022 Cumartesi (bu akşam) 117. bölümüyle ekrana gelecek.

Liverpool - Real Madrid Şampiyonlar Ligi Final maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Yarışma o saate dek yayınlanacak. Liverpool - Real Madrid maçı ise hem TV 8'den hem de EXXEN'den izlenebilecek.

SURVİVOR 2022 YENİ BÖLÜMÜ BUGÜN YAYINLANACAK MI?

Survivor All Star 2022'nin bu akşam ekrana gelecek olan 117. bölümünde Türk ve Yunan yarışmacıların bir arada olduğu, karma bir futbol maçı oynanacak.

İşte TV 8'in 28 Mayıs 2022 Cumartesi günkü yayın akışı:

08:30 Çook Yaşa

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Bir Yemek Olsan

10:45 Canım Annem

13:00 Survivor Panorama

15:15 Annenin Sırrıdır Çocuk

20:00 Survivor All Star

22:00 Liverpool – Real Madrid (Final/Canlı)

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Anahtar Kelimeler:
survivor Liverpool
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