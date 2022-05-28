Survivor bu akşam var mı? sorusunun yanıtı ile TV 8 yayın akışı bilgisi, UEFA Şampiyonlar Ligi finali Liverpool - Real Madrid maçı sebebiyle vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi internette; Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor 2022 yeni bölümü bugün yayınlanacak mı? 28 Mayıs 2022 Cumartesi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Konuya ilişkin detaylar ve programın 28 Mayıs 2022 Cumartesi günkü 117. bölümü ile ilgili bilgiler haberimizde...
Survivor, 28 Mayıs 2022 Cumartesi (bu akşam) 117. bölümüyle ekrana gelecek.
Liverpool - Real Madrid Şampiyonlar Ligi Final maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Yarışma o saate dek yayınlanacak. Liverpool - Real Madrid maçı ise hem TV 8'den hem de EXXEN'den izlenebilecek.
Survivor All Star 2022'nin bu akşam ekrana gelecek olan 117. bölümünde Türk ve Yunan yarışmacıların bir arada olduğu, karma bir futbol maçı oynanacak.
İşte TV 8'in 28 Mayıs 2022 Cumartesi günkü yayın akışı:
08:30 Çook Yaşa
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 Canım Annem
13:00 Survivor Panorama
15:15 Annenin Sırrıdır Çocuk
20:00 Survivor All Star
22:00 Liverpool – Real Madrid (Final/Canlı)
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