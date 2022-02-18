Survivor bu akşam yok mu? Survivor neden yok? TV8 bugün ne var?

Survivor, Acun Ilıcalı'nın sunumuyla TV8'de yayınlanan yayınlanan bir yarışmadır. En son 16 Şubat Çarşamba akşamı yeni bölümüyle ekrana gelen Survivor'ın 18 Şubat Cuma akşamı yani bu akşam neden yayınlanmayacağı merak konusu oldu. 16 Şubat Çarşamba akşamı yayınlanan bölümde Mert, Sude ve Nisa arasında tatsız bir münakaşa olmuştu. Bu bölümden sonra izleyiciler Survivor All Star'ın yeni bölümünü iple çekiyor. Peki Survivor bu akşam yayınlanacak mı, Survivor bu akşam var mı, yok mu? İşte Survivor'a dair merak ettikleriniz.

SURVİVOR BU AKŞAM YOK MU?

Survivor All Star bu akşam TV8'de yeni bölümüyle ekranlara gelemeyecek. Survivor yerine bu akşam 20.00'da Kırmızı Oda dizisi final bölümüyle ekranlara gelecek.

SURVİVOR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Survivor yarışma programı Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır.

TV8'DE BUGÜN NE VAR?

TV8 ekranlarında bu akşam saat 14:45'de Canım Annem yeni bölümüyle yayınlanacak. Saat 16:00'da Zuhal Topal'la Yemekteyiz. Saat 20:00'da Kırmızı Oda final bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ekranların sevilen yarışması Survivor yeni bölümüyle 19 Şubat Cumartesi günü ekranlarda olacak.



