Survivor bu akşam yok mu? Survivor yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 27 Ocak 2023 TV8 yayın akışı

Survivor 2023'te heyecanlı dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Yarışmada Berdan Mardini ve Seçkin Piriler kendi istekleri ile yarışmaya veda ettiler En son elenen isim ise Aleyna oldu. Şimdi ise yedek yarışmacılardan kadroya girecek olan isimler belirlenecek. Adaya katılacak olan 5 yedek yarışmacı halk oylamasıyla belli olacak. Survivor bu akşam yok mu? Survivor yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. İşte 27 Ocak 2023 TV8 yayın akışı
Bu akşam Tv8 yayın akışına baktığımızda Yabancı Sinema / Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu ekranda olacak.
Survivor yeni bölümü ise 27 Ocak 2023 Cuma akşamı 22:30'da yayınlanacak.
Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada beş yedek yarışmacının dahil olacağını duyurmuştu. Ilıcalı, " 5 yarışmacıyı alma hakkımız var. 5 yarışmacı daha gelecek. Bu arkadaşlarımız yarın akşam Tv8 ekranlarında 23.30'da ada konseyine çıkacak. Seyircilerimiz kısa bir özet izleyecek ve ada konseyi yapacağız. Çok iyi bir grup. Buradan beş yarışmacı dahil olacak ve takımlar son kadrolarıyla yollarına devam edecek. " demişti.
07:15 8’de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Doya Doya Moda
12:45 Canım Annem
13:45 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
19:15 Yabancı Sinema Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu
22:30 Survivor 2023
00:15 Dizi