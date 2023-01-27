Survivor bu akşam yok mu? Survivor yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 27 Ocak 2023 TV8 yayın akışı

Survivor 2023'te heyecanlı dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Yarışmada Berdan Mardini ve Seçkin Piriler kendi istekleri ile yarışmaya veda ettiler En son elenen isim ise Aleyna oldu. Şimdi ise yedek yarışmacılardan kadroya girecek olan isimler belirlenecek. Adaya katılacak olan 5 yedek yarışmacı halk oylamasıyla belli olacak. Survivor bu akşam yok mu? Survivor yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. İşte 27 Ocak 2023 TV8 yayın akışı

SURVİVOR BU AKŞAM YOK MU?

Bu akşam Tv8 yayın akışına baktığımızda Yabancı Sinema / Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu ekranda olacak.

Survivor yeni bölümü ise 27 Ocak 2023 Cuma akşamı 22:30'da yayınlanacak.

Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada beş yedek yarışmacının dahil olacağını duyurmuştu. Ilıcalı, " 5 yarışmacıyı alma hakkımız var. 5 yarışmacı daha gelecek. Bu arkadaşlarımız yarın akşam Tv8 ekranlarında 23.30'da ada konseyine çıkacak. Seyircilerimiz kısa bir özet izleyecek ve ada konseyi yapacağız. Çok iyi bir grup. Buradan beş yarışmacı dahil olacak ve takımlar son kadrolarıyla yollarına devam edecek. " demişti.

TV8 YAYIN AKIŞI 27 OCAK 2023

07:15 8’de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Doya Doya Moda

12:45 Canım Annem

13:45 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

19:15 Yabancı Sinema Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu

22:30 Survivor 2023

00:15 Dizi

