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Survivor Buse Plan kimdir? Paylaşımlarıyla olay yaratan Buse Plan kaç yaşında ve nereli?

15.01.2023 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buse Plan Survivor 2023 kadrosunda yer alan yarışmacılardan biri oldu. Son dönemde adından sıkça söz ettiren Buse Plan yatak pozlarıyla gündem olmuştu. Survivor 2023 Fenomenler takımında yarışacak olan Buse Plan kendisini gezgin bir fenomen olarak tanımlıyor. Peki Survivor Buse Plan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Survivor Buse Plan kimdir? Paylaşımlarıyla olay yaratan Buse Plan kaç yaşında ve nereli?

Buse Plan bu yıl Survivor kadrosunda yarışacak. Sosyal medya fenomeni ve gezgin olan yarışmacı Survivor 2023 Fenomenler kadrosunda görev alacak. Yarışma performansı oldukça merak edilen yarışmacı ile ilgili araştırmalar sıklık kazandı. Peki Survivor 2023 yarışmacısı Buse Plan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte cevaplar...

BUSE PLAN KİMDİR?

Buse Plan bu yıl Survivor 2023 kadrosunda yarışacak. Yarışmacının kim olduğu ve hayatı oldukça merak ediliyor. Yarışma saati yaklaştıkça Buse Plan ile ilgili araştırmalar sıklaştı. Buse Plan 1995 doğumludur.

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Buse Plan, eğitimini Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya bölümünde tamamladı. Sosyal medya fenomeni Youtube ve Instagram üzerinden paylaşımlarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Kendisini gezgin bir fenomen olarak nitelendiren Plan'ın Instagram'da yaklaşık 300 bin, Youtube'da ise 98 bin takipçisi bulunuyor.

PAYLAŞIMLARI OLAY OLMUŞTU

Buse Plan Survivor 2023 öncesi sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmuştu. İmge ile yatak pozları paylaşan Buse Plan yarışma öncesi oldukça konuşuldu.

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