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Survivor Çağrı Atakan sinirden deliye döndü! Survivor Çağrı kimdir, Çağrı diskalifiye olur mu?

24.01.2021 07:20 | Son Güncelleme:
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Survivor Çağrı Atakan sinirden deliye döndü! Survivor Çağrı kimdir, Çağrı diskalifiye olur mu?

Survivor’ın ünlüler takımında bulunan ve Çukur dizisiyle tanınan Çağrı Atakan'ın adeta sinir krizi geçirmesi sosyal medyada gündem oldu. Yaşanan gerilim ardından karşı takıma fiziksel müdahalede bulunan Çağrı’nın akıbeti merak ediliyor. Çağrı Atakan diskalifiye edilir mi? Survivor Çağrı kimdir?

Survivor başlar başlamaz bazı isimler öne çıktı bile. Yarışmada sık sık kavgalarıyla dikkat çeken Çağrı Atakan dün geceye de damga vurdu. İki takımın birbirine girdiği yarışmada adeta sinir krizi geçiren Survivor Çağrı'yı arkadaşları zor tuttu.

Çağrı Atakan'ın gönüllüler takımından bir kişiye "Senin sahte olduğunu biliyorum" demesi ile oyun alanı birden karışıyor.

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Çağrı'ya tepki gösteren Poyraz'ın "Abi demek yok artık sana. Terbiyesizlik yapana abi yok." demesi ise büyük kavganın fitilini ateşledi. Bir anda başlayan hararetli tartışmada Çağrı gönüllülerin üzerine yürüdü. Takım arkadaşlarının sakinleştirmeye çalıştığı Atakan'ın ilginç tavırları dikkat çekti.

Arkadaşlarının zor tuttuğu Çağrı'nın o anlarında Acun Medya'nın önemli isimlerinden Esat Yontunç yarışmaya müdahale etmek zorunda kaldı.

SURVİVOR ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?

Survivor 2021 yarışmacılarından olan Çağrı Atakan 1981 Ankara doğumlu. Atakan, eğitimine özel bir okulda başladı. Ardından Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı.

2018 yılında ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan, Şahin Tepesi dizisinden yer aldı. Dizide Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu, Kaan Taşaner ve Leyla Tanlar gibi isimlerle birlikte çalıştı. Çukur dizisinde Remzi karakteriyle ekrana gelen Atakan, 1.85 boyunda ve 79 kilodur.

Çağrı Atakan 2017 yılında “Çukur” dizisinde “Remzi” karakteri ile en büyük çıkışı yaptı. 2018 yılında “Şahin Tepesi” dizisinde “Yılmaz” karakterine hayat verdi. Bir dönem sosyetik güzel Eda Taşpınar ilişkisiyle konuşulan Çağrı Atakan, yarışmaya dahil olmadan önce ayrılık açıklamasında bulunmuştu.

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