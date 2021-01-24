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Survivor'da iki takım birbirine girdi! Esat Yontunç müdahale etmek zorunda kaldı

24.01.2021 07:12 | Son Güncelleme:
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Survivor'da iki takım birbirine girdi! Esat Yontunç müdahale etmek zorunda kaldı

Survivor 2021 çok gergin başladı. Yarışmacılar daha ilk haftalardan kavgalarıyla gündem oluyor. İki takımın geriliminde yine Poyraz ve Çağrı ön plana çıkan isimler arasındaydı.

Survivor Türkiye'de 3. haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanırken iki takım arasında tam anlamıyla bir sinir harbi yaşandı. Ünlüler takımından Çağrı ve gönüllüler takımından Dora arasında başlayan elektrik diğer yarışmacılara da sıçradı.

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Poyraz'ın Çağrı'ya "Abi yok, terbiyesizlik yapana abi yok" sözleri ortamı iyice gerdi.

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Ünlüler takımından Survivor Çağrı ile gönüllüler takımından Poyraz arasında başlayan gerilime diğer yarışmacılar da dahil olunca ortalık karıştı. Çağrı Baran'ın "Bağırma lan" demesiyle tam anlamıyla çileden çıktı.

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Survivor Çağrı'yı arkadaşları bile zaptedemezken yaşananlar herkesi şoke etti.

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Yaşananlar sırasında Acun Medya'nın önemli ismi Esat Yontunç yarışmacılara müdahale etmek zorunda kaldı. Esat Yontunç "Mahallenizde değilsiniz ki ona göre tartışacaksınız" diyerek uyarıda bulundu.

Survivor Poyraz ise ardından arkadaşlarını "Kimsenin üstüne yürümek yok bundan sonra" diyerek uyardı.


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