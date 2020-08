Survivor Cemal Can’a Gülşen şoku!

Survivor yarışmasının tarihinde bir ilke imza atılarak Acun Ilıcalı ve yarışmacılar canlı yayın gerçekleştirmişti. Canlı yayında sosyal medya üzerinden gelen izleyici cevaplarını yarışmacıların tahmin etmesi istenmişti. Cemal Can’ın sahte hesap sorusuna verdiği yanıt ise uzun süre konuşulmuştu. 5 tane sahte hesabı olduğunu itiraf eden Cemal Can “Beni engelleyen insanları farklı hesaplardan takip ediyorum. Mesela Gülşen beni engellemişti. Onu çok seviyorum ve onun profiline bakmak için sahte hesaplardan birini kullanıyorum” demişti.

Dominik Cumhuriyeti’nde 5 ay boyunca yarışan Cemal Can’ın Gülşen itirafı engellenenler listesinden çıkması için yeterli olmadı. Edis ve Gülşen’in son şarkısı Nirvana’yı sosyal medya hesabından paylaşan Survivor Cemal Can’ın ünlü şarkıcı henüz engelini kaldırmadı.



Güne çok güzel başladığına dair paylaşımlar yapan Cemal Can Gülşen’in profiline girerek fotoğrafını yayınladı. Fotoğrafta ‘kullanıcı bulunmadı ve henüz hiç gönderi yok’ ifadeleri Cemal Can’ın hala Gülşen’in engellenenler listesinde yer aldığını gösterdi. Duruma üzüldüğü anlaşılan Cemal Can, “Bir puanı buradan kırdım” notunu ekledi.