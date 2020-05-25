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Survivor Cemal Can'dan sahte hesap itirafı: Gülşen'i takip ediyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2020 23:33 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin bayram özel bölümünde Survivor 2020 ünlüler takımı ve gönüllüler takımı Dominik Cumhuriyeti'nden canlı yayınla Türkiye'ye bağlandılar. Yarışmada "Sahte hesabınız var mı?" sorusu üzerine ise Cemal Can'dan itiraf geldi.

Survivor Cemal Can'dan sahte hesap itirafı: Gülşen'i takip ediyorum

Survivor 2020'nin 25 Mayıs Pazartesi ekrana gelen son bölümünde, yarışma tarihinde bir ilke imza atıldı. Survivor tarihinde ilk defa bir oyun canlı yayınla ekrana geldi. Seyircilerle etkileşimli bir oyunda yarışan ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları, seyircilerin hangi sorulara ne yanıt verdiklerini tahmin etmeye çalıştılar.

Gönüllüler takımından Survivor Cemal Can'dan ise sahte hesap sorusunda Gülşen itirafı geldi. Sosyal medyada 5 tane sahte hesabı olduğunu açıklayan Cemal Can, "Beni engelleyen insanları farklı hesaplardan takip ediyorum. Mesela Gülşen beni engellemişti, onu çok seviyordum. Onun profiline bakmak için sahte hesaplardan birini kullanıyorum" dedi.

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