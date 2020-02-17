MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Cemal Can Canseven kimdir? Sosyal medyaya damga vurdu! Danla Bilic'in arkadaşı Cemal Can Canseven ne iş yapıyor?

Survivor Cemal Can Canseven kimdir? Sosyal medyaya damga vurdu! Danla Bilic'in arkadaşı Cemal Can Canseven ne iş yapıyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2020 02:30 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de gönüllüler takımında yarışan Cemal Can Canseven'in ada yaşamındaki hali sosyal medyada gündem oldu. Danla Bilic, paylaştığı videoyla yakın arkadaşı olan Cemal Can Canseven'e destek verdi. Peki Youtuber Danla Bilic'in arkadaşı olan ve videolarında yer alan Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte DJ'lik de yapan Survivor Cemal Can Canseven'in hayat hikayesi.

Survivor Cemal Can Canseven kimdir? Sosyal medyaya damga vurdu! Danla Bilic'in arkadaşı Cemal Can Canseven ne iş yapıyor?

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Survivor 2020'de gönüllüler takımının en iyi yarışmacılarından biri Cemal Can Canseven oldu. Survivor'da oyunlardaki başarısı ve hızıyla dikkatleri çeken Cemal Can Canseven'in Survivor'da Yasin'le tartışması da gündem oldu. Cemal Can Canseven'in yakın arkadaşı olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic ise paylaştığı videoyla Cemal Can Canseven'e destek verdi.

Sosyal medyada şık giyimiyle tanınan Cemal Can Canseven'in Survivor'daki hali ise sosyal medyada gündem oldu. İşte sosyal medyadaki Cemal Can Canseven paylaşımlarından bazıları:

c1

c2

EQ6vmVoWoAAGUQn

EQ6vnLwWkAAmHLF

SURVIVOR CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

cemal can canseven
Cemal Can Canseven, 24 yaşında, İzmir doğumludur. Annesi rize, babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

Cemal Can Canseven 4324

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGece kulübünün önünde dehşet! Genç kadının ağzı parçalandıGece kulübünün önünde dehşet! Genç kadının ağzı parçalandı
Survivor'da ilk eleme adayı belli olduSurvivor'da ilk eleme adayı belli oldu
'Adanalı'nın güzelinin bu halini unutun! Olay oldu 'Adanalı'nın güzelinin bu halini unutun! Olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cemal can canseven kimdir, danla biliç, Survivor, survivor Cemal Can Canseven, Survivor 2020,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Türkçe dersi verince gündem oldu

Türkçe dersi verince gündem oldu

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Gözaltına alınmıştı! 'Psikolojik şiddet gördüm'

Gözaltına alınmıştı! 'Psikolojik şiddet gördüm'

Hadise’nin 'Yıldırım' aşkı! Fotoğraf ele verdi

Hadise’nin 'Yıldırım' aşkı! Fotoğraf ele verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uğur Pektaş kimdir? Survivor 2020 ünlüler yarışmacısı Uğur Pektaş'ın hayat hikayesi

Ünlü oyuncu Survivor'a damga vurdu!

Survivor Parviz Abdullayev kimdir? Survivor ünlüler yarışmacısı Parviz Abdullayev dövüşçü mü hangi sporu yapıyor? İşte hayat hikayesi

Survivor'a iddialı başladı!

Jennifer Lopez bikinili paylaşımıyla Instagram'ı salladı!

Jennifer Lopez bikinili paylaşımıyla Instagram'ı salladı!

Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu? Survivor 2020 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte yeni eleme kuralları

Survivor'da ilk eleme adayı belli oldu

Survivor Ardahan kimdir? Survivor'da gönüllü yarışmacı Sadık Ardahan Uzkanbaş nereli ve kaç yaşında?

Survivor'da dikkat çeken isimlerden oldu! İşte hayat hikayesi

Survivor Ceyhun Uzun kimdir? İngiltere'de yılın polisi oldu! İşte Ceyhun Uzun'un hayat hikayesi

Hayat hikayesiyle Survivor'a damga vurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.