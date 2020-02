Survivor Cemal Can Canseven kimdir? Sosyal medyaya damga vurdu! Danla Bilic'in arkadaşı Cemal Can Canseven ne iş yapıyor?

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Survivor 2020'de gönüllüler takımının en iyi yarışmacılarından biri Cemal Can Canseven oldu. Survivor'da oyunlardaki başarısı ve hızıyla dikkatleri çeken Cemal Can Canseven'in Survivor'da Yasin'le tartışması da gündem oldu. Cemal Can Canseven'in yakın arkadaşı olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic ise paylaştığı videoyla Cemal Can Canseven'e destek verdi.

Sosyal medyada şık giyimiyle tanınan Cemal Can Canseven'in Survivor'daki hali ise sosyal medyada gündem oldu. İşte sosyal medyadaki Cemal Can Canseven paylaşımlarından bazıları:

SURVIVOR CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?



Cemal Can Canseven, 24 yaşında, İzmir doğumludur. Annesi rize, babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.