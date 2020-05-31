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Survivor Cemal Can gözyaşları içinde itiraf etti: Dibin dibini gördük, Survivor'dan gitmek istedim

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2020 22:29 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin 93. bölümünde gönüllüler takımından Survivor Cemal Can aile özlemi yüzünden gözyaşlarına hakim olamadı. Cemal Can Canseven daha önce Survivor'dan ayrılmak istediğini de itiraf etti.

Survivor Cemal Can gözyaşları içinde itiraf etti: Dibin dibini gördük, Survivor'dan gitmek istedim

Survivor 2020 yeni bölümde gönüllülerden Cemal Can, dünkü ada konseyini değerlendirdi. Survivor son bölümde gönüllüler, dokunulmazlığı bir kere daha kazanmış ve ada konseyinde eleme adayı çıkarmaktan bir kere daha kurtulmuştu. Son üç ada konseyinde de kayıp vermeyen gönüllüler takımından Cemal Can, mükemmel bir konsey geçirdiklerini ve uzun süredir takım kayıp vermediğini söyledi.

"SURVIVOR'DAN GİTMEK İSTİYORDUM"

Survivor Cemal Can, dibin dibini gördüklerini ve zor günleri atlattıklarını da belirtti. Survivor 2020’de ilk iletişim oyununu kazanarak ödül olarak ailesine gönderdiği maili ve mailde yazdıklarını hatırlayan Cemal Can, bu anda gözyaşlarına hakim olamadı. Cemal Can yaşadıklarını göz yaşlarını içinde şöyle anlattı:

"Hem ben hem de takım olarak Survivor'ı sonuna kadar yaşadık. Dibin dibini gördük. Kendimizin dibe vuruşunu Survivor'ın ilk zamanlarında yaşadım. Belki de şimdi yükselme zamanındayım.

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İlk iletişim ödülünü kazanınca ailemize mail atmıştık. Karşılığını alamayacağımız bir maildi. Çok zor zamanlar geçirdiğim dönemdi. Gitmek istiyordum. O maile 'Ben istedikten sonra her şeyi yapabilirim. Bana güvenin şampiyon olarak geri döneceğim' yazmıştım. Ben istediğim zaman her şeyi yapabilirim ve yapacağım da. Ailem ve beni sevenler için umarım sonuna kadar devam edebilirim"


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