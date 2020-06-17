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Survivor çeyrek final nasıl olacak? Survivor'da yeni takımlar olacak mı? Eleme nasıl yapılacak? Acun Ilıcalı Survivor'daki yeni dönemi anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2020 02:18 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasının Temmuz ayındaki büyük finaline kısa süre kala artık yeni bir döneme geçildi. Survivor'da son olarak Ardahan'ın elenmesinin ardından 8 kişi kalan yarışmacılar takımlarda yer almayacak. Bireysel oyun dönemine geçilen Survivor çeyrek final bölümlerinde elemenin nasıl olacağı ise merak konusu oldu. Acun Ilıcalı son bölümde, ada konseyinde çeyrek finalde sistemin nasıl olacağını, yarışmacılar arasında mücadelelerin ne şekilde olacağını açıkladı.

Survivor çeyrek final nasıl olacak? Survivor'da yeni takımlar olacak mı? Eleme nasıl yapılacak? Acun Ilıcalı Survivor'daki yeni dönemi anlattı

Survivor 2020’de çeyrek finalistler belli oldu. Survivor yarışmacıları, yaklaşık dört aydır verdikleri mücadele sonunda son sekiz isim arasına kalmayı başardılar. Survivor izleyicileri, Survivor 2020’de çeyrek finalin ne zaman başlayacağını, sistemin nasıl olacağını merak ediyordu. Acun Ilıcalı, ada konseyinde yeni dönemin detaylarını açıkladı.

SURVIVOR'DA MAVİ VE KIRMIZI TAKIM DÖNEMİ SONA ERDİ

Survivor 2020’de ünlüler takımından Aycan’ın elenmesi ile yeni sisteme geçilmişti. Bu sistemden her hafta kaptanlık oyunu oynanıyor ve iki kaptan, kırmızı ve mavi takımları oluşturuyordu. İlk hafta Sercan kırmızı takımın, Cemal Can ise mavi takımın kaptanı oldu. Son kalan 10 yarışmacı arasında bireysel olarak sembol final oyunu oynandı. Bu oyunda diğer 9 kişiyi geçerek birinci olan Elif Yıldırım Gören, Survivor 2020’nin ilk çeyrek finalisti oldu.

Survivor 2020’nin yeni sisteminde ilk elemede adaya veda eden isim Yunus Emre oldu. Kalan 9 kişi ile Survivor’da geçtiğimiz hafta son kez kaptanlık oyunu oynandı ve Ardahan mavi takımın, Cemal Can ise kırmızı takımın kaptanı oldu. İki hafta süren mavi ve kırmızı takımlar dönemi artık sona erdi.

Survivor'da son bölümde Ardahan'ın elenmesinin ardından çeyrek final dönemi başladı.

SURVIVOR 2020’DE ÇEYREK FİNAL SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Acun Ilıcalı, çeyrek finale dair merak edilenleri anlattı. Acun Ilıcalı, Survivor 2020'de çeyrek finalin başladığını söyledi ve bireysel olarak yarışılacak Survivor çeyrek finalde her şeyin yarışmacıların performansına bağlı olduğunu belirtti.

Ilıcalı, "Yarın itibariyle Survivor'da hızlandırılmış çekimler başlıyor. Çarşamba ve Perşembe günü iki konsey olacak. Bu iki konseyde de "toplu SMS" alınacak. Yani toplu oylama yapılacak. Bu toplu oylama, final dörtlüsüne kadar geçerli olacak. Yani bu toplu oylamalar, bundan sonraki elemelerde geçerli olacak. Bu yüzden sizin kendinizi ifade etmek için bazı sorular soracağım. Hafif zorlanabilirsiniz" dedi.

Acun Ilıcalı, devamında Survivor çeyrek finalinde eleme sistemi nasıl olacak açıkladı. Acun Ilıcalı "Bundan sonra üç dokunulmazlık oyunu oynanacak ve üç aday çıkacak. Birinci dokunulmazlıktan 1. aday, 2. dokunulmazlıktan 2. aday, 3. dokunulmazlıktan 3. aday çıkacak. Salı gecesi ise eleme olacak." dedi.

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