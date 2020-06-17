Survivor çeyrek final nasıl olacak? Survivor'da yeni takımlar olacak mı? Eleme nasıl yapılacak? Acun Ilıcalı Survivor'daki yeni dönemi anlattı

Survivor 2020’de çeyrek finalistler belli oldu. Survivor yarışmacıları, yaklaşık dört aydır verdikleri mücadele sonunda son sekiz isim arasına kalmayı başardılar. Survivor izleyicileri, Survivor 2020’de çeyrek finalin ne zaman başlayacağını, sistemin nasıl olacağını merak ediyordu. Acun Ilıcalı, ada konseyinde yeni dönemin detaylarını açıkladı.

SURVIVOR'DA MAVİ VE KIRMIZI TAKIM DÖNEMİ SONA ERDİ

Survivor 2020’de ünlüler takımından Aycan’ın elenmesi ile yeni sisteme geçilmişti. Bu sistemden her hafta kaptanlık oyunu oynanıyor ve iki kaptan, kırmızı ve mavi takımları oluşturuyordu. İlk hafta Sercan kırmızı takımın, Cemal Can ise mavi takımın kaptanı oldu. Son kalan 10 yarışmacı arasında bireysel olarak sembol final oyunu oynandı. Bu oyunda diğer 9 kişiyi geçerek birinci olan Elif Yıldırım Gören, Survivor 2020’nin ilk çeyrek finalisti oldu.

Survivor 2020’nin yeni sisteminde ilk elemede adaya veda eden isim Yunus Emre oldu. Kalan 9 kişi ile Survivor’da geçtiğimiz hafta son kez kaptanlık oyunu oynandı ve Ardahan mavi takımın, Cemal Can ise kırmızı takımın kaptanı oldu. İki hafta süren mavi ve kırmızı takımlar dönemi artık sona erdi.