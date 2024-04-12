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Survivor'da 1 milyon TL'lik ödülü kazanan takım belli oldu! Düştükleri yerden kalktılar

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.04.2024 07:16
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Survivor'da Poyraz'ın gitmesiyle yıkılan mavi takım düştüğü yerden kalktı. Mavi takım kırmızı takımı yenerek 1 milyon TL'lik ödülü kazandı.

Survivor'da 1 milyon TL'lik ödülü kazanan takım belli oldu! Düştükleri yerden kalktılar

Survivor'da Yiğit Poyraz'ın yarışmaya veda etmesinden sonra bir türlü kendine gelemeyen Mavi takım son dokunulmazlık oyununda dirildi.

Mavi takım havayı yakalamasıyla beraber ödül oyununa da çok iyi başladı. Kırmızı takım 7-0'ın ardından kendine gelse de farkı kapatmayı başaramadı.

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Mavi takım 12-5'lik skorla Survivor’daki 1 milyon TL’lik ödülün sahibi oldu.

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SURVIVOR KAZANCI GÜNDEMDEYDİ

Geçtiğimiz günlerde bir yayına konuk olan Acun Ilıcalı, Survivor'un sadece bir sezonunun 13 milyon dolara mâl olduğunu açıklamıştı. Ilıcalı ‘Bir Survivor finalinde SMS oylaması sonuçları 901 bin – 900 bin şeklinde şekillenmişti, hepimiz çok şaşırmıştık’ ifadelerini kullanmıştı.

Ilıcalı "Acun Medya’nın kasasına 5 milyon TL’nin üzerinde para girdiği anlaşıldı" demişti.


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