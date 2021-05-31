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Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? 30 Mayıs Survivor 2021'de dokunulmazlığı kim kazandı?

31.05.2021 00:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 30 Mayıs Pazar ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da mavi ve kırmızı takımlar haftanın 2. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadele yaşanan oyunda dokunulmazlığı kazanmak için iki takım da tüm güçleri ile savaştı. Oyunu kaybeden takım ise konseyde oylama yaptı ve haftanın 2. eleme adayını belirledi. Peki Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? 30 Mayıs Survivor 2021'de dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor 2021'in 30 Mayıs Pazar akşamı ekrana gelen son bölümünde kırmızı ve mavi takım bir kez daha dokunulmazlık mücadelesi verdi. Günün sonunda dokunulmazlığı kazanan takım, ada konseyinde eleme adayı çıkarmamanın rahatlığını yaşadı.

SURVİVOR’DA 2. DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?v

Survivor’da mavi ve kırmızı takımlar bir kez daha dokunulmazlık mücadelesi veriyor. Oyun öncesinde avantaj için bayrak yarışına kımızı takımdan Berkay - Aleyna Kalaycıoğlu, mavi takımdan Poyraz ve Ayşe çıktı. Avantaj oyununu kazanan kırmızı takım oldu. İkinci dokunulmazlık oyunu zorlu bir parkurda oynandı. Yarışmacılar, parkurdaki tüm engelleri geçtikten sonra finalde iki aşamalı bir atışla karşılaştı. Önce kum torbası ile hedeflerin vurulması, sonrasında sepetlere üç basket atılması lazımdı. Oyuna iyi başlayan kırmızı takım oldu ve skoru 5-2 yaptı. Mavi takım, üst üste aldığı sayıları ile 7-6 öne geçmeyi başardı. Devamında karşılıklı sayılar ile skor 8-8'e geldi.

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Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyununda Ayşe, Aleyna Kalaycıoğlu'nu yenerek mavi takımı 9-8 öne geçirdi. Sonrasındaki karşılaşmada Poyraz ile Batuhan karşılaştı. İkili arasındaki nefes kesen mücadele sonrasında kazanan Poyraz, skoru 10-8 yaptı. Böylece, mavi takım ikinci dokunulmazlık oyununu kazandı.

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SURVİVOR’DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanmış ve mavi takım ada konseyinde oylama yapmıştı. Haftanın ilk eleme adayı ise mavi takımdan Dora olmuştu.

Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım, haftanın ikinci eleme adayını çıkarmak zorunda kaldı. Kırmızı takımın oylaması sonucunda adı en çok yazılan Aleyna Çalışkan, haftanın ikinci eleme adayı oldu.
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ACUN ILICALI'DAN SURVIVOR FİNALİ AÇIKLAMASI

Survivor yeni bölümde toplanan ada konseyinde Acun Ilıcalı, yaklaşan finalin zamanına dair açıklamalar yaptı. Survivor'da bu hafta eleme ile kişi sayısı sekize düşecek ve adalar birleşecek. Yarışmacı sayısı dörde düştüğü zaman ise finale girilmiş olacak. Acun Ilıcalı, büyük finale bir aydan az bir zaman kaldığı müjdesini verdi. Acun Ilıcalı, diğer yandan ödül oyunlarına değinerek önümüzde hafta Survivor Yunanistan ile yine birlikte bir oyun oynanacağını açıkladı.


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Anahtar Kelimeler:
survivor
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