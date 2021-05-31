Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? 30 Mayıs Survivor 2021'de dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor 2021'in 30 Mayıs Pazar akşamı ekrana gelen son bölümünde kırmızı ve mavi takım bir kez daha dokunulmazlık mücadelesi verdi. Günün sonunda dokunulmazlığı kazanan takım, ada konseyinde eleme adayı çıkarmamanın rahatlığını yaşadı.

SURVİVOR’DA 2. DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?v

Survivor’da mavi ve kırmızı takımlar bir kez daha dokunulmazlık mücadelesi veriyor. Oyun öncesinde avantaj için bayrak yarışına kımızı takımdan Berkay - Aleyna Kalaycıoğlu, mavi takımdan Poyraz ve Ayşe çıktı. Avantaj oyununu kazanan kırmızı takım oldu. İkinci dokunulmazlık oyunu zorlu bir parkurda oynandı. Yarışmacılar, parkurdaki tüm engelleri geçtikten sonra finalde iki aşamalı bir atışla karşılaştı. Önce kum torbası ile hedeflerin vurulması, sonrasında sepetlere üç basket atılması lazımdı. Oyuna iyi başlayan kırmızı takım oldu ve skoru 5-2 yaptı. Mavi takım, üst üste aldığı sayıları ile 7-6 öne geçmeyi başardı. Devamında karşılıklı sayılar ile skor 8-8'e geldi.

Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyununda Ayşe, Aleyna Kalaycıoğlu'nu yenerek mavi takımı 9-8 öne geçirdi. Sonrasındaki karşılaşmada Poyraz ile Batuhan karşılaştı. İkili arasındaki nefes kesen mücadele sonrasında kazanan Poyraz, skoru 10-8 yaptı. Böylece, mavi takım ikinci dokunulmazlık oyununu kazandı.