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Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da elemeye kalan isimden sert sözler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 00:39 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin son bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi heyecanı yaşandı. Survivor'da çeyrek finale kalan 7 yarışmacı, dokunulmazlık oyununu kazanmak için yarıştı. Survivor'da haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı, ada konseyinde bir ismi daha eleme adayı yaptı. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 2. eleme adayı kimler oldu? Elemeye kalan yarışmacının sert sözleri ise dikkat çekti. İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve eleme adayları.

Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da elemeye kalan isimden sert sözler!

Survivor 2020'nin 28 Haziran Pazar ekrana gelen 121. bölümünde haftanın 2. bireysel dokunulmazlık oyununda kıran kırana bir mücadele yaşandı. Survivor'da Sercan, Yasin, Nisa, Elif, Cemal Can, Berkan ve Barış zorlu parkurda mücadele etti.

SURVIVOR 2. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da bu hafta 1. dokunulmazlık oyununu Sercan Yıldırım kazanmıştı. Survivor son bölümde Berkan ile finale kalan Sercan, 2. dokunumazlığı da kazanmayı başardı.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor 2020'de ilk dokunulmazlığı kazanan Sercan Yıldırım eleme adayı olarak Berkan'ın ismini söylemişti. İkinci dokunulmazlık sonrasında ise yine kazanan isim olan Sercan, bu defa geçen hafta da ismini söylediği Nisa'yı yeniden eleme adayı olarak gösterdi. Böylece elemeye kalan ilk iki isim Nisa ve Berkan oldu. Survivor'ın yeni bölümünde 3. eleme adayı da dokunulmazlık oyunu sonrasında belli olacak.

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"SERCAN BENİ KIRMADI"

Nisa'yı eleme adayı yapan Sercan'ın "Yakın arkadaşlarım Elif ve Yasin'e zaten ayrı parantez açtım. Geriye kalan 4 yarışmacıdan biri olan Berkan'ı söyledim. Oradaki 4 arkadaş psiko diye bir takım kurdular. Onları takdir ediyorum. Duygusal anlar yaşadılar. Ben duygusal yarışmacı Nisa diyorum" dedi. Eleme adayı olan Nisa ise, "Kırmadı beni. Aslında dün bekliyordum benim ismimi söylemesini" ifadelerini kullandı.

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"BU POTAYA SERCAN YILDIRIM YAKIŞIR"

Diğer yandan Sercan ile iki dokunulmazlık oyununda da finale kalan ancak son anda kaybeden Berkan iddialı açıklamalar yaptı.

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Sercan'ın ilk eleme adayı olarak söylediği Berkan, "Sercan'ın sözleri beni daha da kamçıladı. Yarın ki oyunu kazanmak içim tüm gücümle mücadele edeceğim. Bu potaya Sercan Yıldırım yakışır. Onu yanıma almak için her şeyi yapacağım. Kim gider kim kalır bakacağız" şeklinde konuştu.

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