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Survivor’da 2. eleme adayı oldu! Survivor Dora kimdir? Survivor Uğurtan Dora nereli? Dora kaç yaşında?

12.01.2021 14:29 | Son Güncelleme:
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Survivor’da 2. eleme adayı oldu! Survivor Dora kimdir? Survivor Uğurtan Dora nereli? Dora kaç yaşında?

Survivor 2021’de gönüllüler takımının iddialı yarışmacılarından Survivor Dora sezonun ilk haftasında 2. eleme adayı oldu. Bu akşam ada konseyinde 3. eleme adayı da belli olacak. Şimdiden yarışmanın takipçileri tarafından Survivor’da kim elendi sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, Survivor Dora kimdir? Survivor Uğurtan Dora kaç yaşında, nereli? İşte tüm merak edilenler…

Ekranların ilgiyle izlenen yarışma programlarından olan Survivor yeni sezonuyla ekranlara çarpıcı bir başlangıç yaptı. Her bölümü ilgiyle izlenen Survivor 2021’de sezonun ilk elemesi için nefesler tutuldu. Eleme heyecanı öncesi ilk iki eleme adayı da belli oldu. Şimdi herkes Survivor’da kim elenecek sorusunun yanıtını araştırıyor. 2. eleme adayı olan Survivor Dora ile ilgili de araştırmalar yapılıyor. Peki, Survivor Dora kaç yaşında? Uğurtan Dora nereli? İşte tüm merak edilenler...

survivor dora

SURVIVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor 2021’de sezonun ilk haftasında eleme adayları belli oldu. İlk eleme adayı Sena olurken ikinci eleme adayı ise Dora oldu. Bugün yapılacak ada konseyinde 3. eleme adayı da belirlenecek. Ardından 1 yarışmacı ilk haftadan Survivor’a veda edecek. Yarışmanın ardından adaya veda edecek olan yarışmacının ismi belli olacak. Şimdi ada konseyi için nefesler tutuldu.

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survivor dora

SURVIVOR UĞURTAN DORA KİMDİR?

7 Kasım 1984 doğumlu olan Uğurtan Dora, İstanbul doğumlu. 37 yaşında olan yarışmacı, 2000 yılında Saint Benoit Fransız Lisesi’nin ortaokul bölümünden mezun oldu. Ardından lise eğitimini Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Sonrasında Dora, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat bölümünden mezun oldu.

Dora, Yves Rocher şirketinde 2013 ile 2018 yılları arasında yönetici olarak çalıştı. Bunun yanı sıra 2000 yılından itibaren 50’den fazla reklamda oynadı.

Sporla da ilgili olan yarışmacı; jimnastik, su topu, fitness, kürek ve basketbol ile uğraştı. Aynı zamanda ENKA - TOFAŞ - Beykozspor’da lisanslı olarak basketbol oynadı. Survivor Dora Instagram hesabı da merak edilen yarışmacılar arasında. Instagram’da ugurtandora adlı hesabı kullanan yarışmacının 2500’den fazla takipçisi bulunuyor.

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