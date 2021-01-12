Survivor’da 2. eleme adayı oldu! Survivor Dora kimdir? Survivor Uğurtan Dora nereli? Dora kaç yaşında?

Ekranların ilgiyle izlenen yarışma programlarından olan Survivor yeni sezonuyla ekranlara çarpıcı bir başlangıç yaptı. Her bölümü ilgiyle izlenen Survivor 2021’de sezonun ilk elemesi için nefesler tutuldu. Eleme heyecanı öncesi ilk iki eleme adayı da belli oldu. Şimdi herkes Survivor’da kim elenecek sorusunun yanıtını araştırıyor. 2. eleme adayı olan Survivor Dora ile ilgili de araştırmalar yapılıyor. Peki, Survivor Dora kaç yaşında? Uğurtan Dora nereli? İşte tüm merak edilenler...

SURVIVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor 2021’de sezonun ilk haftasında eleme adayları belli oldu. İlk eleme adayı Sena olurken ikinci eleme adayı ise Dora oldu. Bugün yapılacak ada konseyinde 3. eleme adayı da belirlenecek. Ardından 1 yarışmacı ilk haftadan Survivor’a veda edecek. Yarışmanın ardından adaya veda edecek olan yarışmacının ismi belli olacak. Şimdi ada konseyi için nefesler tutuldu.

SURVIVOR UĞURTAN DORA KİMDİR?

7 Kasım 1984 doğumlu olan Uğurtan Dora, İstanbul doğumlu. 37 yaşında olan yarışmacı, 2000 yılında Saint Benoit Fransız Lisesi’nin ortaokul bölümünden mezun oldu. Ardından lise eğitimini Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Sonrasında Dora, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat bölümünden mezun oldu.