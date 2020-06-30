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Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı: Survivor'daki en kritik eleme! İşte Survivor'da eleme adayları

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 00:30 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin son bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi heyecanı yaşandı. Survivor'da çeyrek finale kalan 7 yarışmacı, dokunulmazlık oyununu kazanmak için yarıştı. Survivor'da haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı, ada konseyinde bir ismi daha eleme adayı yaptı. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 3. eleme adayı kimler oldu? İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve eleme adayları.

Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı: Survivor'daki en kritik eleme! İşte Survivor'da eleme adayları

Survivor 2020'nin 29 Haziran Pazartesi ekrana gelen 122. bölümünde haftanın 3. bireysel dokunulmazlık oyununda büyük bir mücadele yaşandı. Survivor'da ilk iki dokunulmazlığı finalde Sercan'a kaybeden ve son oyuna hırslı başlayan Berkan ise bu defa Nisa'ya yenilerek finale kalamadı. Survivor'da Sercan, Yasin, Nisa, Elif, Cemal Can, Berkan ve Barış zorlu parkurda mücadele etti.

SURVIVOR 3. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da bu hafta ilk iki dokunulmazlık oyununu Sercan Yıldırım kazanmıştı. Survivor'ın 122. bölümündeki 3. bireysel dokunulmazlık oyununu yine Sercan kazanmayı başardı. Survivor'da üst üste 3 dokunulmazlığı da kazanan Sercan Yıldırım bir ilke imza attı.

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SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor 2020'de ilk dokunulmazlığı kazanan Sercan Yıldırım eleme adayı olarak Berkan'ın ismini söylemişti.
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İkinci dokunulmazlık sonrasında ise yine kazanan isim olan Sercan, bu defa geçen hafta da ismini söylediği Nisa'yı yeniden eleme adayı olarak gösterdi.

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Böylece elemeye kalan ilk iki isim Nisa ve Berkan oldu. Survivor'ın yeni bölümünde 3. eleme adayı da dokunulmazlık oyunu sonrasındaki konseyde belli oldu. Survivor'da Sercan Yıldırım, 3. eleme adayı olarak Barış'ın adını söyledi.

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Böylece Survivor'da bu hafta Nisa, Berkan ve Barış elemeye kalan isimler oldu. Survivor'daki toplu sms oylamasının sonuçlarına göre 3 yarışmacı arasından en az oyu alan isim yarışmadan elenecek. Survivor'da elenecek olan isim 30 Haziran Salı ekrana gelecek olan 123. bölümde belli olacak.

ELEME ADAYI OLAN BARIŞ: SERCAN'A HELAL OLSUN

Survivor'da elemeye kalan Barış duygularını açıkladı. Sercan'ı tebrik eden Barış, "Öncelikle Sercan'a helal olsun. Baktığınızda insan üstü bir mücadele gösterdi ve bir şekilde hepimizi teker teker yendi. Çıktığım pota Nisa ve Berkan'ın olduğu bir pota. Burada geç açıldım ve arkadaşlıklarım geç oldu. Bir yerde tıkandım ve devamı gelmedi. Ancak takımım için her şeyi yaptı. Bizim hatamızdı ve aramızdan biri alamadı dokunulmazlığı. Sonuç böyle oldu. Psiko takımdan bir kişi eksilecek. Sercan'ın parkurdaki başarısı bu takımdan birinin gitmesine yol açtı. Sercan bize bir gol attı ancak genel olarak baktığımızda maç üst biter" ifadelerini kullandı.

ACUN: SURVIVOR'DAKİ EN KRİTİK ELEME

Acun Ilıcalı ise "Başladığımızdan beri en kritik eleme. Bunu sizlerin daha önceki sms oylamalarınızdaki sonuçlara dayanarak söylüyorum" dedi.

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