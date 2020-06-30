Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı: Survivor'daki en kritik eleme! İşte Survivor'da eleme adayları

Survivor 2020'nin 29 Haziran Pazartesi ekrana gelen 122. bölümünde haftanın 3. bireysel dokunulmazlık oyununda büyük bir mücadele yaşandı. Survivor'da ilk iki dokunulmazlığı finalde Sercan'a kaybeden ve son oyuna hırslı başlayan Berkan ise bu defa Nisa'ya yenilerek finale kalamadı. Survivor'da Sercan, Yasin, Nisa, Elif, Cemal Can, Berkan ve Barış zorlu parkurda mücadele etti.

SURVIVOR 3. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da bu hafta ilk iki dokunulmazlık oyununu Sercan Yıldırım kazanmıştı. Survivor'ın 122. bölümündeki 3. bireysel dokunulmazlık oyununu yine Sercan kazanmayı başardı. Survivor'da üst üste 3 dokunulmazlığı da kazanan Sercan Yıldırım bir ilke imza attı.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor 2020'de ilk dokunulmazlığı kazanan Sercan Yıldırım eleme adayı olarak Berkan'ın ismini söylemişti.



İkinci dokunulmazlık sonrasında ise yine kazanan isim olan Sercan, bu defa geçen hafta da ismini söylediği Nisa'yı yeniden eleme adayı olarak gösterdi.

Böylece elemeye kalan ilk iki isim Nisa ve Berkan oldu. Survivor'ın yeni bölümünde 3. eleme adayı da dokunulmazlık oyunu sonrasındaki konseyde belli oldu. Survivor'da Sercan Yıldırım, 3. eleme adayı olarak Barış'ın adını söyledi.