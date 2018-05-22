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Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Exathlon bombası! Survivor ve Exathlon buluşuyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.05.2018 01:00 | Son Güncelleme

Survivor 2018'de Acun Ilıcalı yarışmacılara Exathlon sürprizini açıkladı. Survivor'da kazanan takımın 1,5 günlüğüne İstanbul'a gideceği iki ayrı ödül oyunu oldukça farklı bir parkurda yapılacak. Acun Medya'nın dünyada pek çok ülke için çektiği Exathlon yarışmasının parkurlarında bu defa Survivor 2018 yarışmacıları mücadele edecek. Böylece Survivor izleyicisi de ilk defa Exathlon yarışmasıyla tanışmış olacak. Survivor'da Exathlon Kolombiya ile Survivor 2018 yarışmacıları karşı karşıya gelecek.

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Exathlon bombası! Survivor ve Exathlon buluşuyor!

Acun Ilıcalı'nın 'Survivor tarihinin en büyük ödülü' olarak açıkladığı ve kazanan takımın 1,5 günlüğüne İstanbul'a giderek istediğini yapabileceği ödül oyunlarının nasıl olacağı merak konusu olmuştu. Ilıcalı Survivor'ın Pazartesi ekrana gelen 77. bölümündeki ada konseyinde oyunların detaylarını açıkladı.

'MAVİ VE KIRMIZI EXATHLON PARKURLARINDA MÜCADELE'
Yakında Amerika Birleşik Devletleri'nde de yayınlanmaya başlayacak olan Acun Medya'nın global formatı Exathlon yarışmasının parkurlarında bu defa İstanbul ödüllü oyun oynanacak. Acun Ilıcalı, İstanbul ödül oyununun detaylarını ada konseyinde açıkladı. Ilıcalı, 'Survivor'da bu sene sürekli olarak sürprizlerle karşılaşıyorsunuz. Çok zevk alacağınız iki Exathlon oyununda mücadele edeceksiniz. Birinci mücadele mavi parkurda, ikinci kırmızı parkurda oynanacak. Beraberlik olursa 3. parkurda yarışacaksınız' dedi.

Acun Ilıcalı, ayrıca yakında Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasındaki yapılacak oyunu kazanan takımın Exathlon Kolombiya yarışmacıları ile bir oyun oynayacağını da açıkladı.

EXATHLON YARIŞMASI NEDİR? ILICALI AÇIKLADI
Acun Medya olarak dünyada spor üzerine ürettikleri yeni format olan Exathlon'un yayınlandığı ülkelerde büyük başarı yakaladığını açıklayan Ilıcalı, ' Eylül ayında dünyada spor üzerine bir formata başladık ve çok tuttu. Romanya'da her hafta birinci oluyoruz. Meksika'da 4 ay boyunca birinci oldu. Kolombiya'da yayına başladık ve yakında ABD'de de yayınlanmaya başlayacak' şeklinde konuştu.


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