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Survivor'da Acun Ilıcalı'dan yarışmacılara büyük sürpriz!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 19.02.2019 03:06 | Son Güncelleme

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasının son bölümünde Acun Ilıcalı'nın açıkladığı karar yarışmacıları sevinçten havaya uçurdu.

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan yarışmacılara büyük sürpriz!

Survivor Türkiye-Yunanistan 11. bölümüyle 18 Şubat Pazartesi akşamı ekrana geldi. Survivor son bölümde, oynanan ödül oyununda iki takımında mücadelesi nefes kesti. Oyunun sonunda bayrak yarışında eşitliğin sağlanması sonrasında Acun Ilıcalı yarışmacıları sevindiren bir karar verdi.

ACUN SÜRPRİZİ AÇIKLADI!
Survivor'ın klasikleşen oyunlarından birinde Türk ve Yunan yarışmacılar karşı karşıya geldi. Ödül, simit ve peynirdi. Baştan sonra çekişmenin sürdüğü Survivor ödül oyununda heyecan bir an olsun azalmadı. 9-9'a kadar gelen oyunun sonunda ufak bir sürpriz yaşandı.

Acun Ilıcalı 9-9'a kadar gelen mücadele sonrası sürpriz bir karara imza atarak, ödülü bir takıma değil iki takıma verileceğini söyledi. Açıklama sonrası iki takımda da büyük bir sevinç yaşandı.

SEMBOL OYUNU KİMLER KAZANDI?
Survivor Türkiye-Yunanistan on birinci bölümde Türk takımında sembol mücadelesi yaşandı. Kızlar ve erkeklerin kendi aralarında oynadığı oyunda birer kişi sembol sahibi oldu.

Survivor son bölümde Türk yarışmacılar ilerleyen haftalarda büyük önem taşıyacak olan sembol ödülü için yarıştı. Sembol mücadelesinde ellerindeki ağırlarla platformları devirmeye çalışan yarışmacılardan bir kadın ve bir erkek sembolün sahibi oldu.

Survivor Türkiye Yunanistan'da Türk takımı sembol ödülü için mücadele verdi. Kadınlarda finale Ecem ve Büşra kaldı. Bu eşleşmede kazanan Ecem olurken, Ecem sembolün de sahibi oldu. Erkek yarışmacılarda ise Atakan ile Bora sembolün sahibi olmak için yarıştı. Atakan, erkeklerde sembolü kazanan isim oldu.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor Türkiye Yunanistan'da 19 şubat Salı günü ekranlara gelecek yeni bölümde Yunan takımından bir kişi adaya veda edecek. Yunan takımında, elenmek üzere üç yarışmacının ismi belirlenmişti. Bu isimler; Ioulieta, Sypros ve Vasilis Vasilikos olmuştu.


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Survivor 2019 Survivor Türkiye - Yunanistan yeni bölüm ACUN ILICALI

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