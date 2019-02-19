Survivor'da Acun Ilıcalı'dan yarışmacılara büyük sürpriz!

Survivor Türkiye-Yunanistan 11. bölümüyle 18 Şubat Pazartesi akşamı ekrana geldi. Survivor son bölümde, oynanan ödül oyununda iki takımında mücadelesi nefes kesti. Oyunun sonunda bayrak yarışında eşitliğin sağlanması sonrasında Acun Ilıcalı yarışmacıları sevindiren bir karar verdi.

ACUN SÜRPRİZİ AÇIKLADI!

Survivor'ın klasikleşen oyunlarından birinde Türk ve Yunan yarışmacılar karşı karşıya geldi. Ödül, simit ve peynirdi. Baştan sonra çekişmenin sürdüğü Survivor ödül oyununda heyecan bir an olsun azalmadı. 9-9'a kadar gelen oyunun sonunda ufak bir sürpriz yaşandı.

Acun Ilıcalı 9-9'a kadar gelen mücadele sonrası sürpriz bir karara imza atarak, ödülü bir takıma değil iki takıma verileceğini söyledi. Açıklama sonrası iki takımda da büyük bir sevinç yaşandı.

SEMBOL OYUNU KİMLER KAZANDI?

Survivor Türkiye-Yunanistan on birinci bölümde Türk takımında sembol mücadelesi yaşandı. Kızlar ve erkeklerin kendi aralarında oynadığı oyunda birer kişi sembol sahibi oldu.

Survivor son bölümde Türk yarışmacılar ilerleyen haftalarda büyük önem taşıyacak olan sembol ödülü için yarıştı. Sembol mücadelesinde ellerindeki ağırlarla platformları devirmeye çalışan yarışmacılardan bir kadın ve bir erkek sembolün sahibi oldu.