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Survivor'da Acun Ilıcalı'dan yeni kural

zeynep.ok zeynep.ok
SİNEMA TV  | 08.05.2019 12:19 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı, yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor'da uygulanacak yeni kuralı açıkladı. Seyircilerden gelen yoğun uyarılar sonrasında kararını verdi

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan yeni kural

TV8'de ekranlara gelen 'Survivor Türkiye-Yunanistan'ın 64. bölümünde, Acun Ilıcalı'dan flaş bir duyuru geldi.

Acun Ilıcalı, "Hikmet'in (Tuğsuz) ikinci arabayı kazanmasından sonra seyircilerimizden talep geldi. 'Araba kazananlar varken, kazanamayanların bu oyundan mağlup çıkması bizi üzüyor' dediler" ifadelerini kulandı.

Acun ılıcalı, "Hikmet'e teşekkür ediyoruz. Bundan sonra araba kazananlar, araba oyununu oynamayacak. Onlar için kötü bir haber" diyerek, Hikmet'in bu oyunda yarışamayacağını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
ACUN ILICALI Acun Ilıcalı survivor survivor

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