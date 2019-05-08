Survivor'da Acun Ilıcalı'dan yeni kural

TV8'de ekranlara gelen 'Survivor Türkiye-Yunanistan'ın 64. bölümünde, Acun Ilıcalı'dan flaş bir duyuru geldi.

Acun Ilıcalı, "Hikmet'in (Tuğsuz) ikinci arabayı kazanmasından sonra seyircilerimizden talep geldi. 'Araba kazananlar varken, kazanamayanların bu oyundan mağlup çıkması bizi üzüyor' dediler" ifadelerini kulandı.

Acun ılıcalı, "Hikmet'e teşekkür ediyoruz. Bundan sonra araba kazananlar, araba oyununu oynamayacak. Onlar için kötü bir haber" diyerek, Hikmet'in bu oyunda yarışamayacağını belirtti.

