Survivor'da Acun Ilıcalı'yı şaşırtan aşk itirafı! Eliyle yüzünü kapattı

Survivor'da Türk ve Yunan yarışmacılar ödül oyununda birlikte mücadele verdi. Öte yandan Sakis'in Marielena ile ilgili itirafı gündem oldu. Önce onlara parkurda söz veren Acun Ilıcalı, böylelikle yarışmacıların, Yunan yarışmacılar ile kaynaşmasını sağladı. Survivor'da aldığı cezadan bahseden Yunan yarışmacı Takis, "Sizin de bildiğiniz gibi bir olay gerçekleşti. Benim için farklı bir yaptırımı oldu. Bunun olmaması sağlanabilirdi. Sonuç olarak bu uygulandı. Ben yapımcıların kararına saygı duyuyorum. Ben bunu kabul edip farklı bir tutum sergilemedim" dedi.

"SENİN KIZ KARDEŞİN GİBİ!"

Acun Ilıcalı benzer bir durumun Türk Survivor'ında da yaşandığını belirtip Asena'yı işaret etti.

Ilıcalı "Senin kız kardeşin gibi!" dedi. Takis bu esprili yanıt üzerine "Ne yaptı ki?" diye sordu. Acun Ilıcalı, "Maalesef Asena bir kadınla problem yaşadı ve 6 ödülle cezalandırıldı" dedi.

Ünlü televizyoncu bu açıklamanın ardından diğer Yunan yarışmacılara söz verdi. Marielena, "New york nasıldı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"New York muhteşemdi. Zannedersem tüm Survivor'larda verilmiş olan en iyi ödül. Muhteşem vakit geçirdik. Olabildiğince görsel, tecrübe ve anı biriktirdik. Şahsen hayatımda yaşadığım en iyi tecrübeydi. Takımım ve Stavroula'yla muhteşem vakit geçirdik"

ACUN ILICALI ALDIĞI YANIT KARŞISINDA NE DİYECEĞİNİ ŞAŞIRDI

Acun Ilıcalı, bu açıklama üzerine Sakis'e "New York'a gittiğinizde birlikte miydiniz?" diye sorunca olanlar oldu.

SURVIVOR'A DAMGA VURAN İTİRAF

Sakis, "Hayır öncesinde başkasıylaydı. Şimdi benimle. Ama mademki çok iyi vakit geçirdi, kazandım." dedi.

Acun Ilıcalı aldığı yanıt karşısında şaşırınca Sakis şu ifadeleri kullandı:

"En azından şimdi daha iyi vakit geçirdiğini söyleyebilirim"

