Survivor'da Acun ne açıklayacak? "Asıl bir bombam var" Survivor 92. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Survivor 92. yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Survivor 2020 yeni bölümde ünlüler ile gönüllüler arasında yeni bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşanacak. Sonrasında ise ada konseyinde 3. eleme adayı belli olacak.

Geçen hafta bayram nedeniyle eleme yapılmayan Survivor’da bu hafta yapılacak dokunulmazlık oyunu takımlar için daha büyük önem taşıyor. Bu ise ünlüler ile gönüllüler arasında yüksek gerilimli, bol tartışmalı bir dokunulmazlık oyununa neden olacak. Fragman, Survivor yeni bölümdeki ada konseyinde dikkat çeken sahneler de yer alıyor.

Survivor 2020 yeni bölümdeki ada konseyinde Acun Ilıcalı’nın “Asıl bir bombam var” diyerek açıkladıkları şeylerin neler olduğu merak konusu oldu.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da bayramdan önceki dokunulmazlık oyunları sonrasında Yunus Emre ve Elif eleme adayları olmuştu. Bu hafta ise 2 eleme adayı daha belli olacak. Pazar akşamı elemeye kalan 4 isim sms oylamasına çıkacak. Bu 4 yarışmacı arasından en az oyu alan isim ise Salı akşamı Survivor'a veda edecek.



