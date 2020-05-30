MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da Acun ne açıklayacak? "Asıl bir bombam var" Survivor 92. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Survivor'da Acun ne açıklayacak? "Asıl bir bombam var" Survivor 92. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2020 02:10 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin 30 Mayıs Cumartesi ekrana gelecek olan 92. yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. Bayram haftasında eleme yapılmayan Survivor'da bu haftaki dokunulmazlık oyunları sonrasında eleme adayları ve veda eden isim belli olacak. Dokunulmazlık oyunu sonrasında konseyde konuşan Acun Ilıcalı'nın ise "Asıl bir bombam var. Bir şey yapacağız. Seyircilerimiz 'Gerçekten bu da olacak mı?' diyecekler" sözleri ise yarışmacıları heyecanlandırıyor.

Survivor'da Acun ne açıklayacak? "Asıl bir bombam var" Survivor 92. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Survivor 92. yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Survivor 2020 yeni bölümde ünlüler ile gönüllüler arasında yeni bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşanacak. Sonrasında ise ada konseyinde 3. eleme adayı belli olacak.

Geçen hafta bayram nedeniyle eleme yapılmayan Survivor’da bu hafta yapılacak dokunulmazlık oyunu takımlar için daha büyük önem taşıyor. Bu ise ünlüler ile gönüllüler arasında yüksek gerilimli, bol tartışmalı bir dokunulmazlık oyununa neden olacak. Fragman, Survivor yeni bölümdeki ada konseyinde dikkat çeken sahneler de yer alıyor.

Survivor 2020 yeni bölümdeki ada konseyinde Acun Ilıcalı’nın “Asıl bir bombam var” diyerek açıkladıkları şeylerin neler olduğu merak konusu oldu.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da bayramdan önceki dokunulmazlık oyunları sonrasında Yunus Emre ve Elif eleme adayları olmuştu. Bu hafta ise 2 eleme adayı daha belli olacak. Pazar akşamı elemeye kalan 4 isim sms oylamasına çıkacak. Bu 4 yarışmacı arasından en az oyu alan isim ise Salı akşamı Survivor'a veda edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
iPhone SE 2020 sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Peki fiyatı değişti mi?iPhone SE 2020 sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Peki fiyatı değişti mi?
Survivor çekimleri sırasında Acun'a sürpriz!Survivor çekimleri sırasında Acun'a sürpriz!
Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimiKızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: 1 Haziran'dan itibaren açılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: 1 Haziran'dan itibaren açılıyor

Genelge yayımlandı! Milyonlarca memur bu haberi bekliyordu

Genelge yayımlandı! Milyonlarca memur bu haberi bekliyordu

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 489'a yükseldi

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 489'a yükseldi

Trump: Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz

Trump: Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz

Havada tehlikeli gerilim! İki ülke karşı karşıya geldi

Havada tehlikeli gerilim! İki ülke karşı karşıya geldi

Camiden müzik yayınıyla ilgili yeni gelişme! Serbest bırakıldı

Camiden müzik yayınıyla ilgili yeni gelişme! Serbest bırakıldı

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Rus gazetecinin itirafı Cüneyt Özdemir'i kahkahaya boğdu: Altımda pek bir şey yok

Rus gazetecinin itirafı Cüneyt Özdemir'i kahkahaya boğdu: Altımda pek bir şey yok

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Paylaşımını hemen sildi! 'Melisa'nın babasının da...'

Paylaşımını hemen sildi! 'Melisa'nın babasının da...'

Twitter atışması: Geç bunları Mahsun!

Twitter atışması: Geç bunları Mahsun!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor'da Barış ve Sercan aynı anda sakatlandı! Doktor Metin Kuş müdahale etti

Survivor'da aynı oyunda sakatlandılar!

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Yemek için nefes kesen mücadele! İşte Survivor'da ödülü kazanan takım

Survivor'da nefes kesen mücadele! Kazanan belli oldu

Acun Ilıcalı'ya Survivor çekimleri sırasında Esat Yontunç'tan doğum günü sürprizi!

Survivor çekimleri sırasında Acun'a sürpriz!

Şeyma Subaşı kızı Melisa'ya kavuştu: Sonunda geri döndü

Şeyma'nın evlat hasreti sona erdi! Aylar sonra kavuştular

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'dan yeni sevgilisiyle ilk fotoğraf

Yeni aşka yelken açtı! Sevgilisiyle ilk fotoğraf

Bülent Ersoy, Kuaförüm Sensin'in jüri üyesi oldu! Yarışmadan ne kadar kazanacak?

Bülent Ersoy, jüri üyesi oldu! Alacağı para dudak uçuklattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.