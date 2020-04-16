Survivor'da Acun ve Sercan'ın ayak tenisi oyununu kim kazandı? Survivor'da sembolleri kimler aldı?

Survivor'ın 15 Nisan Çarşamba ekrana gelen son bölümünde, yeni bir ayak tenisi mücadelesi vardı. Sercan, Yasin, Ardahan üçlüsüyle Acun Ilıcalı, İrem Kanan ve Ersin Korkut üçlüsü karşı karşıya geldi. Acun Ilıcalı, mücadele öncesi kısa bir açıklamada bulunurken, kazanan takımı doğru tahmin eden yarışmacılara da ödül olarak pilav üstü kavurma, salata ve içecek verileceğini ifade etti.

Survivor'da çeyrek final bileti için büyük öneme sahip olan Survivor Bireysel Sembol Oyunu'nun kadınlar ve erkekler galibi belli oldu. Kazanan isimler birer kolyenin sahibi olurken, bunun haricinde ödül haricinde börek de yemeye hak kazandı. Yarışmacılar, yanlarında takım arkadaşlarından 2'şer ismi de börek yemeye götürdü.

SURVİVOR AYAK TENİSİNİ KİM KAZANDI?

Survivor'da ayak tenisi heyecanı Acun Ilıcalı ve Survivor yarışmacıları arasında yaşandı. Daha önce iki kez oynanan ayak tenisi mücadelelerinde kazanan taraf, Acun Ilıcalı ve İrem Kanan ikilisi olmuştu.

Büyük heyecana sahne olan ve haftaya damga vuran ayak tenisi iddiasında, Sercan Yıldırım, Yasin Obuz, Ardahan üçlüsü Acun Ilıcalı, İrem Kanan ve Ersin Korkut üçlüsüne karşı mücadele verdi.