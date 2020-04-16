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Survivor'da Acun ve Sercan'ın ayak tenisi oyununu kim kazandı? Survivor'da sembolleri kimler aldı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2020 01:10 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasının son bölümünde Acun Ilıcalı, İrem Kanan ve Ersin Korkut'tan oluşan takım ile Sercan, Yasin ve Ardahan'ın takımı arasında ayak tenisi maçı heyecanı yaşandı. Kazanan takımı doğru tahmin edenlerin yemek yiyeceği oyun nefesleri kesti. Peki Survivor ayak tenisi maçını kim kazandı? Survivor'da erkek ve kadınlarda bireysel sembol kazananlar da belli oldu.

Survivor'da Acun ve Sercan'ın ayak tenisi oyununu kim kazandı? Survivor'da sembolleri kimler aldı?

Survivor'ın 15 Nisan Çarşamba ekrana gelen son bölümünde, yeni bir ayak tenisi mücadelesi vardı. Sercan, Yasin, Ardahan üçlüsüyle Acun Ilıcalı, İrem Kanan ve Ersin Korkut üçlüsü karşı karşıya geldi. Acun Ilıcalı, mücadele öncesi kısa bir açıklamada bulunurken, kazanan takımı doğru tahmin eden yarışmacılara da ödül olarak pilav üstü kavurma, salata ve içecek verileceğini ifade etti.

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Survivor'da çeyrek final bileti için büyük öneme sahip olan Survivor Bireysel Sembol Oyunu'nun kadınlar ve erkekler galibi belli oldu. Kazanan isimler birer kolyenin sahibi olurken, bunun haricinde ödül haricinde börek de yemeye hak kazandı. Yarışmacılar, yanlarında takım arkadaşlarından 2'şer ismi de börek yemeye götürdü.

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SURVİVOR AYAK TENİSİNİ KİM KAZANDI?

Survivor'da ayak tenisi heyecanı Acun Ilıcalı ve Survivor yarışmacıları arasında yaşandı. Daha önce iki kez oynanan ayak tenisi mücadelelerinde kazanan taraf, Acun Ilıcalı ve İrem Kanan ikilisi olmuştu.

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Büyük heyecana sahne olan ve haftaya damga vuran ayak tenisi iddiasında, Sercan Yıldırım, Yasin Obuz, Ardahan üçlüsü Acun Ilıcalı, İrem Kanan ve Ersin Korkut üçlüsüne karşı mücadele verdi.

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Acun Ilıcalı daha önce 2 kez kazandığı ayak tenisi maçlarında bu kez ufak bir değişikliğe giderek Ersin Korkut'u kendi takımına aldı. Üçe üç oynanan maçta kazanan son sete kadar belli değildi. Ayak tenisi karşılaşmasını kazanan taraf 3-2'lik skorla Sercan Yıldırım'ın takımı oldu.

SURVİVOR BİREYSEL SEMBOLÜ ERKEKLERDE KİM KAZANDI?

Survivor sembol oyununda tüm yarışmacılar bu sembolü alıp çeyrek finale çıkmada gereken avantajı elde etmek için mücadele verdi. Eleme usulüyle yapılan yarışmada son 2’ye Ersin ve Cemal Can kaldı. Mücadeleyi erkeklerden Survivor Ersin kazandı ve böylelikle Ersin ilk sembolünü kazanmış oldu.

BİREYSEL SEMBOLÜ KADINLARDA KİM KAZANDI?

Erkeklerin yarışından sonra bu kez kadınlar sembol yarışında mücadele verdi. Oynanan bireysel oyun sonunda Nisa ve Elif finale kaldı. Mücadele sonunda bireysel sembolü kadınlardan ise Survivor Nisa kazandı.


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