Survivor'da Avatar Atakan'a büyük şok! Kural tanımazlığı nedeniyle hevesi kursağında kaldı

Survivor Atakan, yarışmanın bugün ekrana gelen 32. bölümünde dikkat çeken bir davranışta bulundu. Murat Ceylan, dokunulmazlık oyunu için oyun alanına gelen ünlüler takımı ile gönüllüler takımına kazanan tarafın hamburger yemeye hak kazanacağını açıkladı.

MURAT CEYLAN'IN BOŞLUĞUNDAN FAYDALANAN AVATAR ATAKAN'DAN ŞAŞIRTAN HAREKET

Murat Ceylan'ın bir anlık dikkatsizliğinden faydalanan ünlüler takımı yarışmacısı Çağan Atakan Arslan hamburgerden ısırık aldı.

Murat Ceylan'ın ödülü göstermesinin ardından açlığına yenilerek ödülden ısırık alan Avatar Atakın lakaplı Çağan Atakan Arslan'ın bu davranışı yarışmacı arkadaşlarını şaşırttı.

MURAT CEYLAN'DAN AVATAR ATAKAN'A DİKKAT ÇEKEN UYARI

Kendini tutamayarak ödülden ısırık alan Avatar Atakan "Ben dayanamıyorum" dedi. Murat Ceylan Atakan'ın bu davranışı üzerine uyarıda bulundu.

"BUNLAR BİZİM HOŞLANDIĞIMIZ HAREKETLER DEĞİL!"

Murat Ceylan, Avatar Atakan'ın kural tanımazlığı üzerine "Atakan kusura bakma, bu bizim hoşlandığımız hareket değil. Bunu değerlendireceğiz" dedi.

AVATAR ATAKAN'IN CEZASI BELLİ OLDU

Avatar Atakan ile ilgili kararı açıklayan Murat Ceylan şu ifadeleri kullandı:

"Atakan bu hareketini hiç beklemiyordum. Senden beklemezdim, açlığa dayanamayarak yaptığını düşünüyorum ama aldığımız karar gereği takımının ödül oyununu kazanması halinde ödülden faydalanamayacaksın"

ÇAĞAN ATAKAN ARSLAN KİMDİR?

Avatar Atakan olarak bilinen Çağan Atakan Arslan 27 Ağustos 1989 tarihinde Sivas'ta doğdu.

Çağan Atakan Arslan, spor hayatına basketbol ile başlamıştır. 16 yaşında vücut geliştirmeye başlayan Atakan Arslan, 17 yaşında dövüş sporları ile tanışmış ve o günden bu yana birçok başarıya imza atmıştır. Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'na parkur rekoru kırıp okul birincisi olarak girmiştir. Eğitimine halen devam etmektedir. Atakan Arslan, 2008 yılından itibaren kick boks ve Muay Thai Milli Takımlarında ülkesini uluslararası arenada temsil etmekte, aynı zamanda da profesyonel müsabakalara çıkmaktadır.

2011 yılında Özbekistan'da 5.000 rakip taraftarın önünde Özbek rakibini finalde nakavt ederek IFMA Muay Thai Dünya Şampiyonu unvanını kazanmış ve bu alanda ülkesine büyük erkeklerdeki ilk altın madalyayı getirmiştir. TPW adı altında profesyonel güreşte de performanslar sergileyen Atakan Arslan, adından Soldier olarak söz ettirmiştir.

Kickboks kariyerinin önemli olaylarından biri de, dünyanın kickboks organizasyonlarından biri olan Glory World Series ile yaptığı anlaşmadır. 2014 yılında Deput yapan Atakan Arslan, ilk maçını Glory 15 İstanbul'da Brezilyalı rakibi Jonatan Olveira yapmıştır. 2015 yılında ise Glory 20 Dubai'de Chad Sudgen ile karşılaşmıştır.

2016 yılında Survivor Ünlüler Gönüllüler programında Ünlüler takımına dahil olan Avatar Atakan, 5 ay süren zorlu mücadele sonrası Survivor şampiyonu olmuştur. Survivor sonrası ringlere dönüp, Mix Fight Gala organizasyonunda 81 kilo dünya şampiyonluk maçına çıkıp, Kevin Brenda'yı ikinci rauntta nakavt etmiştir. 3 Aralık 2016'da kemerini korumak için Marco Pique ile dövüşmüş ve 3 raunt sonunda rakibini yenerek kemerini korumuştur.

Profesyonel sporun dışında çeşitli sinema ve dizi filmlerinde de oynayan Atakan Arslan modellik de yapmaktadır.

2017'de Söz dizisinin başrol olarak Üsteğmen Zafer Yaman karakterini canlandırdı. Dizinin 12 Bölümünde diziden ayrıldı. Kendisi sosyal medya hesaplardan oyunculuk zor meslek ve bu yüzden diziden ayrılmış bulunmaktayım dedi. Ama çıkan haberler sonucu ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ile anlaşamadığı için diziden ayrıldı.

2017 yılında Serap Korkmaz ile evlenmiştir. 2018 yılının Haziran ayındada Leon Aslan Arslan isimli çocuğu olmuştur.

Çağan Atakan Arslan Survivor'ın 2016 yılında yayınlanan sezonunda birinci olmuştur.

