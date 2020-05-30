Survivor'da Barış ve Sercan aynı anda sakatlandı! Doktor Metin Kuş müdahale etti

Survivor 2020'de ünlüler ile gönüllüler, ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Oyunda 4-4 beraberlik varken ünlülerden Sercan ile gönüllülerden Barış parkura çıktı.

Survivor Barış ile Sercan, yaklaşık aynı zamanda tüm engelleri aştı ve atışlara geldi. İki yarışmacı da altın atış ile sayıyı almaya çalıştı. Survivor Sercan, ikinci atışında isabeti sağlayarak takımına bir sayı kazandırdı. Baştan sona çekişmeli geçen oyundan sonra Sercan havuza vurduğu belinden yaralandı.

Omzunu tutan Barış ise bir süre yerden kalkamadı.



Doktor Metin Kuş, iki yarışmacıyı da sakatlandıkları yerler için dinledikten sonra gerekli müdahaleleri yaptı. Doktor Metin Kuş, Sercan ile Barış’ı kontrol etti ve kötü bir durumları olmadığını söyledi.



