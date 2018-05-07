Survivor'da birleşme partisi öncesinde kim elendi? 7 Mayıs 2018 toplu sms oylaması sonuçları

Survivor 2018'i son bölümünde kritik bir eleme oldu. Survivor'da iki dokunulmazlığı da kaybeden Ünlüler takımında elemeye kalan Elif, Merve Aydın ve Turabi arasından, toplu sms oylamasında en az oyu alan isim belli oldu. Survivor toplu oylama sonucuna göre Elif Şadoğlu yarışmaya ve hayallerine veda etti.

SURVIVOR'DAN ELENEN ELİF GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Acun Ilıcalı'nın elendiğini açıklamasından sonra duygularını paylaşan Elif Şadoğlu gözyaşlarına hakim olamadı. Acun Ilıcalı'ya ikinci şansı tanıdığı için teşekkür eden Elif, 'Mükemmel bir takımın içindeydim. Keşke daha fazla vakit geçirebilseydim, hepsini çok seviyorum. Potalardan çıkamazsak zaten hayallerimiz olmayacak demektir. Ben de çıkamadım o yüzden çok üzgünüm' dedi. Acun Ilıcalı ise, 'Survivor'daki yarışmacı profiline çok uygun birisin. Çok iyi bir yarışmacıydın. Seni ekip olarak seviyoruz' şeklinde konuştu.

KONSEYDE TURABİ GERİLİMİ! 'AYNISINI ONLARA YAŞATACAĞIM'

Bu hafta eleme adayı olan Turabi'den kendi ismini yazan takım arkadaşlarına olan tepkisi eleme konseyinde de devam etti. Kendi hayalini sona erdirmek isteyenlerin artık arkadaşı olmadığını söyleyen Turabi, 'Bundan sonra Gönüllüler ayrı bir takım, Ünlüler ayrı bir takım, ben de tek başıma ayrıyım. Benim hayatımı sonlandırmak için bir konseydir. Benim hayalime son vermek isteyenlere kalkıp arkadaşım gibi davranmam. Yalandan samimi davranamam. Eğer elenmezsem aynısı onlara yaşatacağım. Bu da benim karakterim. Benim gitmemi istedikleri için yazdılar. Sevdikleri insanı yazmazlar' şeklinde konuştu.