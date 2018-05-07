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Survivor'da birleşme partisi öncesinde kim elendi? 7 Mayıs 2018 toplu sms oylaması sonuçları

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.05.2018 23:27 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 7 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelen son bölümünde hem ödül oyunları hem de eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da yataklı baraka ve köfte ödüllü oyunları hangi takım kazandı? Yağmur altında oynanan oyunlarda yarışmacılar zor anlar yaşadı. Toplu sms oylaması sonuçlarına göre, birleşme partisini göremeden elenen isim belli oldu. Survivor'da elemeye kalan Turabi, Elif ve Merve Aydın arasında hangi isim elendi? Survivor'dan bu hafta kim gitti?

Survivor'da birleşme partisi öncesinde kim elendi? 7 Mayıs 2018 toplu sms oylaması sonuçları

Survivor 2018'i son bölümünde kritik bir eleme oldu. Survivor'da iki dokunulmazlığı da kaybeden Ünlüler takımında elemeye kalan Elif, Merve Aydın ve Turabi arasından, toplu sms oylamasında en az oyu alan isim belli oldu. Survivor toplu oylama sonucuna göre Elif Şadoğlu yarışmaya ve hayallerine veda etti.

SURVIVOR'DAN ELENEN ELİF GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Acun Ilıcalı'nın elendiğini açıklamasından sonra duygularını paylaşan Elif Şadoğlu gözyaşlarına hakim olamadı. Acun Ilıcalı'ya ikinci şansı tanıdığı için teşekkür eden Elif, 'Mükemmel bir takımın içindeydim. Keşke daha fazla vakit geçirebilseydim, hepsini çok seviyorum. Potalardan çıkamazsak zaten hayallerimiz olmayacak demektir. Ben de çıkamadım o yüzden çok üzgünüm' dedi. Acun Ilıcalı ise, 'Survivor'daki yarışmacı profiline çok uygun birisin. Çok iyi bir yarışmacıydın. Seni ekip olarak seviyoruz' şeklinde konuştu.

KONSEYDE TURABİ GERİLİMİ! 'AYNISINI ONLARA YAŞATACAĞIM'
Bu hafta eleme adayı olan Turabi'den kendi ismini yazan takım arkadaşlarına olan tepkisi eleme konseyinde de devam etti. Kendi hayalini sona erdirmek isteyenlerin artık arkadaşı olmadığını söyleyen Turabi, 'Bundan sonra Gönüllüler ayrı bir takım, Ünlüler ayrı bir takım, ben de tek başıma ayrıyım. Benim hayatımı sonlandırmak için bir konseydir. Benim hayalime son vermek isteyenlere kalkıp arkadaşım gibi davranmam. Yalandan samimi davranamam. Eğer elenmezsem aynısı onlara yaşatacağım. Bu da benim karakterim. Benim gitmemi istedikleri için yazdılar. Sevdikleri insanı yazmazlar' şeklinde konuştu.

Turabi'nin sözlerine tepki gösteren Adem ise, 'Biz ona saygısızlık yapmadık. Hakan'ın bizim takım içindeki sorunla ilgili Turabi'ye hamle yapması yanlıştı. Turabi'nin de bizim arkadaşımız olmadığını söylemesi yanlıştı. Takım halinde Turabi'yi yazalım demedik. Herkes kim geçiyorsa içinden onu yazdı. Ben burada kimseyle çok iyi dost değilim. Kimler Survivor'dan sonra dışarda çok iyi dost oldu? Buraya dost bulmaya gelmedik' ifadelerini kullandı.

YATAKLI BARAKA OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2018'İN 65. bölümünde takımlar ada oyununda kıyasıya mücadele ettiler. Son baraka oyununu uzun bir aradan sonra Ünlüler takımı kazanmıştı. Yeni oyunda ise nefes kesen bir mücadele yaşandı. Oyunda 9-9'luk eşitlik sağlanınca bayrak yarışına gidildi. Son oyunu alan Gönüllüler baraka oyununu kazanarak konforlu yerde kalmayı hak etti.

KÖFTE, BULGUR VE CACIK ÖDÜLLÜ OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'ın son bölümünde günün ikinci oyunu ise köfte, bulgur pilavı ve cacık ödüllü oyundu. Alp Kırşan'ın sunduğu oyun, yoğun yağmur altında oynandı. Oyun sırasında ıslanan yarışmacılar soğuk havada oldukça zor anlar yaşadı. Ünlüler takımı oyuna iyi başladı ve farklı bir skorla sonuca gitti. Oyunu 10-4'lük skorla kazanan Ünlüler takımı yemeğin tadını çıkardı.

TURABİ'DEN TAKIMINA TEPKİ
Survivor'da son konseyde takım arkadaşlarının kendi ismini yazmasına kızan Turabi'nin takımına tepkisi oyun alanında da sürdü. Baraka oyunu öncesinde toplantıya katılmayan Turabi, oyun boyunca arkadaşlarıyla da konuşmadı.

TURABİ HEM HAKAN'LA HEM DE MUSTAFA KEMAL'LE TARTIŞTI
Ödül oyunu sırasında Mustafa Kemal'e oyun ile ilgili taktik vermek isteyen Turabi ile Mustafa Kemal arasında tartışma yaşandı. Hakan ile Turabi arasında da karşı karşıya geldikleri oyun sonrası ikili arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Hakan'ın kazandığı oyun sonrasında Turabi ile aralarında gerginlik oldu. Hakan'ın 'Ben senin gibi arkadaşlarıma ateş etmem' sözleri üzerine Turabi de, 'Beni yazanlara ateş ederim. Onlar da benim arkadaşım değil' cevabını verdi.

HAFTANIN EN İYİ PERFORMANSINA SAHİP YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?
Acun Ilıcalı konseyde, haftanın en iyi performansına sahip yarışmacılarını açıkladı. Haftanın erkeklerde en iyi performans sergileyen yarışmacıları Hakan Hatipoğlu ile
Adem Kılıçcı oldu. Kadınlarda ise haftanın birincisi Nagihan olurken, ikinci ise Sema oldu. En iyi performansa sahip olan
yarışmacılar omlet ve taze sıkılmış portakal suyu ödülünü kavuştu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLMUŞTU?
Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden takımı Ünlüler'de ilk konseyde Elif en fazla ismi yazılan yarışmacı olmuştu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Mustafa Kemal ise ikinci eleme adayı olarak Merve Aydın'ın ismini söylemişti. Pazar akşamı ekrana gelen bölümde haftanın ikinci dokunulmazlığını da kaybeden Ünlüler yeniden eleme konseyine gitti ve bir isim daha belirledi. Takımda herkesin ismini yazdığı Turabi, üçüncü eleme adayı oldu. Ünlüler'de bu hafta elemeye kalan Turabi, Elif ve Merve Aydın arasında, toplu sms oylamasında en az oyu alan isim adaya veda edecek.

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