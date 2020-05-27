Survivor'da Cemal Can ile Danla Bilic'in şifreli konuşması! Survivor 89. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Survivor 2020 yarışmasında Ramazan Bayramı'na özel ekrana gelen bölümlerde, yarışmacılar 3 gün boyunca eğlenceli oyunlar oynadı ve partilere katıldı. Survivor'da bayrama özel bölümlerin ardından ise normal hayata dönüş oluyor ve takımlar yemek ödülü için sahaya çıkıyor.

Survivor son bölümde oynanan iletişim oyunu gönüllüler kazandı. Ödül olarak ise her yarışmacı, üçer arkadaşı ile canlı olarak görüşme hakkı kazandı. Oyun sonrasında Nisa’nın ricası sonrasında Acun Ilıcalı, ünlülerin de birer arkadaşları ile görüşmelerine izin verdi.

Ünlüler ile gönüllüler takımı, arkadaşları ile yapacakları canlı görüşme sayesinde hasret giderebilecekler. Duygusal anların yaşandığı, şifreli konuşmaların ekrana geleceği iletişim ödülünde ilginç anlar da yaşanacak. Arkadaşlarının "Çok konuşuyorsun, biraz az konuş" dedikleri Evrim'in "Konuşmazsam sinirlerime hakim olamam" yanıtıyla herkesi güldürüyor.

Cemal Can ise yakın arkadaşı olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile yaptığı görüşme sırasında dışarıdan şifreli mesajlar alıyor. Diğer yandan ise milli futbolcu olan Aycan Yanaç'a arkadaşı "Birisi sana iyi şanslar diledi. Alex de Souza" diyor. Aycan Alex mesajını duyunca inanamıyor.

