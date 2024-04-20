Survivor'da cinsellik sorusuna açık açık cevap verdi! Acun Ilıcalı'nın itirafı gündem oldu! 'Romantik ilişkiler...'

Tv8 ekranlarında yayınlanan ve her bölümü büyük ses getiren Survivor All Star'da heyecan ve kaos hiç bitmiyor. Yarışmacılar arasındaki gerginliğin arttığı yarışmada Acun Ilıcalı'nın sinirli halleri de zaman zaman gündem oluyor.

343 Digital YouTube kanalının Röveşata programına konuk olan Acun Ilıcalı bu defa Survivor itiraflarıyla gündem oldu. Ilıcalı, izleyicilerin merak ettiği cinsellik sorusuna da yanıt verdi.

Acun Ilıcalı'ya programda 'Yarışmacıların mesela cinsel istekleri de oluyor. Yorgunluktan veya açlıktan bunları düşünemiyorlar mı sence?' diye soruldu.

AÇIK AÇIK CEVAP VERDİ

Ilıcalı ise bu soruya şöyle cevap verdi: 'İnsanın o tip konularda kafasındaki gerçekleştirmeyeceği bir ortam olduğu zaman zaten vücut onu kapatır kendini. Zaten kadın erkek başka yerlerde kalıyorlar.

'ROMANTİK İLİŞKİLER OLDU'

Aynı yerlerde kalmıyorlar. Bir de o konu Survivor'da bizim alanımızda olan bir konu değil. Ama romantik ilişkiler oldu mu oldu. Birbirinden hoşlananlar oldu mu oldu. Evlenenler oldu.'