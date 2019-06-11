Survivor'da Dalaka'yı ağlatan haber! Survivor 2019 Küba gezisi ödülünü hangi takım kazandı?

Survivor Türkiye Yunanistan, 10 Haziran Pazartesi akşamı 92. son bölümüyle ekrana geldi. 30 Haziran'da final yapacak olan Survivor'da sunucu Murat Ceylan, yarışmacıları heyecanlandıran büyük ödülü açıkladı. Kazanan takımın Küba tatiline gideceği oyun için yarışmacılar büyük mücadele sergiledi.
DALAKA'YA KÖTÜ HABER!
Survivor'da Küba seyahati ödüllü oyun öncesinde ise Yunan sunucu Sakis, yarışmanın iddialı isimlerinden Dalaka'ya kötü bir haber verdi. Sakis, Dalaka'nın pasaportunun süresinin dolması nedeniyle oyunu kazansa bile Küba'ya gidemeyeceğini açıkladı. Sakis, "Siyah takım kazanırsa Dalaka Küba'ya gidemeyecek. Pasaportunun süresi çok yakında bitiyor. Küba'ya seyahat edebilmen için 6 aydan uzun süreli pasaportun olması lazım" dedi. Sakis'in açıklamasından sonra gözyaşlarına boğulan Dalaka, "Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Takımımın kazanması için çalışacağım" ifadelerini kullandı.
KÜBA ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da sona yaklaşırken ödüller büyümeye devam ediyor. Son bölümde sunucu Murat Ceylan oyunu kazanan takımın Küba'ya gideceğini ve doyasıya eğleneceğini açıkladı. Küba ödüllü oyunda kıran kırana bir mücadele yaşandı.
Oyunca skor 9-8'e gelince siyah ve beyaz takım best of mücadelesine çıktı. Takımlar en iyi ikişer yarışmacılarını seçti. Oyunu ise beyaz takım 10-8 kazanmayı başardı.
HAFIZA OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da siyah ve beyaz takım yarışmacıları hafıza oyununda karşı karşıya geldi. Ödülün muzlu çikolatalı krep olduğu oyunu siyah takım 5-2 kazanmayı başardı.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor Türkiye Yunanistan'ın 11 Haziran Salı akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümünde adaya veda edecek isim belli olacak. Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden siyah takımda format gereği iki Yunan yarışmacı eleme adayı olmuştu. Konseydeki oylamada isimleri yazılan Spyros ve Dimitra arasından en az oyu alan isim Survivor'a veda edecek.
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