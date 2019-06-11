Survivor'da Dalaka'yı ağlatan haber! Survivor 2019 Küba gezisi ödülünü hangi takım kazandı?

Survivor Türkiye Yunanistan, 10 Haziran Pazartesi akşamı 92. son bölümüyle ekrana geldi. 30 Haziran'da final yapacak olan Survivor'da sunucu Murat Ceylan, yarışmacıları heyecanlandıran büyük ödülü açıkladı. Kazanan takımın Küba tatiline gideceği oyun için yarışmacılar büyük mücadele sergiledi.

DALAKA'YA KÖTÜ HABER!

Survivor'da Küba seyahati ödüllü oyun öncesinde ise Yunan sunucu Sakis, yarışmanın iddialı isimlerinden Dalaka'ya kötü bir haber verdi. Sakis, Dalaka'nın pasaportunun süresinin dolması nedeniyle oyunu kazansa bile Küba'ya gidemeyeceğini açıkladı. Sakis, "Siyah takım kazanırsa Dalaka Küba'ya gidemeyecek. Pasaportunun süresi çok yakında bitiyor. Küba'ya seyahat edebilmen için 6 aydan uzun süreli pasaportun olması lazım" dedi. Sakis'in açıklamasından sonra gözyaşlarına boğulan Dalaka, "Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Takımımın kazanması için çalışacağım" ifadelerini kullandı.

KÜBA ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da sona yaklaşırken ödüller büyümeye devam ediyor. Son bölümde sunucu Murat Ceylan oyunu kazanan takımın Küba'ya gideceğini ve doyasıya eğleneceğini açıkladı. Küba ödüllü oyunda kıran kırana bir mücadele yaşandı.