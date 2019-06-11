Mynet Trend

Survivor'da Dalaka'yı ağlatan haber! Survivor 2019 Küba gezisi ödülünü hangi takım kazandı?

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 11.06.2019 02:04 | Son Güncelleme

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasında finale haftalar kala ödüllerin büyüklüğü de artıyor. Survivor'ın 92. son bölümünde yarışmacılar, Küba seyahati için yarıştı. Ancak oyun öncesinde Yunan yarışmacı Dalaka'ya kötü bir haber verildi. Dalaka, Yunan sunucu Sakis'in açıklamasından sonra gözyaşlarına boğuldu. Peki Survivor'da Küba ödülünü hangi takım kazandı?

Survivor'da Dalaka'yı ağlatan haber! Survivor 2019 Küba gezisi ödülünü hangi takım kazandı?

Survivor Türkiye Yunanistan, 10 Haziran Pazartesi akşamı 92. son bölümüyle ekrana geldi. 30 Haziran'da final yapacak olan Survivor'da sunucu Murat Ceylan, yarışmacıları heyecanlandıran büyük ödülü açıkladı. Kazanan takımın Küba tatiline gideceği oyun için yarışmacılar büyük mücadele sergiledi.

DALAKA'YA KÖTÜ HABER!
Survivor'da Küba seyahati ödüllü oyun öncesinde ise Yunan sunucu Sakis, yarışmanın iddialı isimlerinden Dalaka'ya kötü bir haber verdi. Sakis, Dalaka'nın pasaportunun süresinin dolması nedeniyle oyunu kazansa bile Küba'ya gidemeyeceğini açıkladı. Sakis, "Siyah takım kazanırsa Dalaka Küba'ya gidemeyecek. Pasaportunun süresi çok yakında bitiyor. Küba'ya seyahat edebilmen için 6 aydan uzun süreli pasaportun olması lazım" dedi. Sakis'in açıklamasından sonra gözyaşlarına boğulan Dalaka, "Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Takımımın kazanması için çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Untitled-16

KÜBA ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da sona yaklaşırken ödüller büyümeye devam ediyor. Son bölümde sunucu Murat Ceylan oyunu kazanan takımın Küba'ya gideceğini ve doyasıya eğleneceğini açıkladı. Küba ödüllü oyunda kıran kırana bir mücadele yaşandı.

s2

Oyunca skor 9-8'e gelince siyah ve beyaz takım best of mücadelesine çıktı. Takımlar en iyi ikişer yarışmacılarını seçti. Oyunu ise beyaz takım 10-8 kazanmayı başardı.

s1

HAFIZA OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da siyah ve beyaz takım yarışmacıları hafıza oyununda karşı karşıya geldi. Ödülün muzlu çikolatalı krep olduğu oyunu siyah takım 5-2 kazanmayı başardı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor Türkiye Yunanistan'ın 11 Haziran Salı akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümünde adaya veda edecek isim belli olacak. Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden siyah takımda format gereği iki Yunan yarışmacı eleme adayı olmuştu. Konseydeki oylamada isimleri yazılan Spyros ve Dimitra arasından en az oyu alan isim Survivor'a veda edecek.

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Survivor'da Hakan'ı duygulandıran olay! Gözyaşlarını tutamadıSurvivor'da Hakan'ı duygulandıran olay! Gözyaşlarını tutamadı
Ad Astra filmi ilk fragmanı yayınlandıAd Astra filmi ilk fragmanı yayınlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
survivor Survivor 2019 survivor küba ödülü survivor dalaka

En Çok Okunan Trend Haberler

Emre Belözoğlu'na fırça tutan şahıs ortaya çıktı!

Emre Belözoğlu'na fırça tutan şahıs ortaya çıktı!

6 kişi 8 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip öldürdü

6 kişi 8 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip öldürdü

Binlerce genç bu ilanı bekliyordu! İşte şartlar

Binlerce genç bu ilanı bekliyordu! İşte şartlar

Camideki inanılmaz gizem! Yıkılırsa o şekli alacak

Camideki inanılmaz gizem! Yıkılırsa o şekli alacak

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! 'Bu para bana ölene kadar yeter'

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! 'Bu para bana ölene kadar yeter'

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ünlü oyuncudan Çukur'a veda mesajı!

Ünlü oyuncudan Çukur'a veda mesajı!

Ünlü YouTuber, telefon jokeri oldu! Soruyu bilemeyince...

Ünlü YouTuber, telefon jokeri oldu! Soruyu bilemeyince...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor'da Hakan Hatipoğlu'nu duygulandıran olay! Gözyaşlarını tutamadı

Survivor'da Hakan'ı duygulandıran olay! Gözyaşlarını tutamadı

Ad Astra filmi fragmanı yayınlandı!

Ad Astra filmi ilk fragmanı yayınlandı

Ford v. Ferrari ilk fragmanı yayınlandı!

Ford v. Ferrari ilk fragmanı yayınlandı!

Bu ay 8 yeni yerli film vizyona giriyor

Bu ay 8 yeni yerli film vizyona giriyor

Dark Phoenix hayal kırıklığı yarattı

Dark Phoenix hayal kırıklığı yarattı

Avengers: Endgame 2 milyarı geçti ama...

Avengers: Endgame 2 milyarı geçti ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.