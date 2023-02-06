MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor'da bir ayrılık daha!

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor'da bir ayrılık daha!

06.02.2023 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da bugün dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıran kırana geçen mücadelede dokunulmazlığı hangi takım kazandı merak edildi. Kemik bir izleyici kitlesine sahip Survivor bu yıl oldukça zorlu geçiyor. Acun Ilıcalı daha en baştan ' Bu yılki Survivor gelmiş geçmiş en zoru olacak' demişti. Peki bugünkü mücadele sonrasında Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? İşte ayrıntılar...

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor'da bir ayrılık daha!

Survivor'da heyecan bir an olsun durmadan devam ediyor. Yedek yarışmacıların da yavaş yavaş ana kadroya katılmasıyla kadro iyice şekilleniyor. Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyunu ile ilgili araştırmalar sıklaşmış durumda. İzleyiciler yarışı kim kazandı, kimler eleme potasına gitti merak ediyorlar. Peki Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor'da herkesi şoke eden yarışmacı kim? İşte detaylar...

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. Birbirinden heyecanlı geçen yarışlarda kıyasıya kapışma yaşandı. İki takım da birbirine üstünlük kurmak için var güçleriyle mücadele ettiler.

3557164_8cd7e44c28621f3cd82f6c1801c15a18_640x640

Bugünkü dokunulmazlık yarışını Ünlüler takımı kazandı. Murat Eken'in aldığı son sayıyla takım büyük bir sevinç yaşadı. Yarışmacılardan 'Sonunda be!' çığlıkları yükseldi.

ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor'da eleme adayı Aziz ve Elanur oldu. İki isim "Yokluk Adasına" gitti. İki yarışmacıdan biri direkt olarak eleme potasına gidecek.

3562641_2f3ae5f29088537e506ed7e2380a489f_640x640

SURVIVOR CHABY AYRILDI MI?

Acun Ilıcalı Chaby Han için geçtiğimiz günlerde adadan ayrılabileceğinin sinyallerini vermişti. Bu akşamki dokunulmazlık konseyinde yine Gönüllüler takımı oylamaya gitti. Fakat oylama öncesinde Ilıcalı Survivor Chaby ile ilgili durumu paylaştı. Chaby'nin adada çok zorlandığını ve devam etmek istemediğini açıkladı.

0x0-survivor-chaby-elendi-mi-chaby-han-nerede-survivordan-ayrildi-mi-neden-yok-1675425264971

Böylelikle Chaby Han Survivor'dan kendi isteğiyle ayrılan dördüncü yarışmacı olmuş oldu. Şimdiye kadar Berdan Mardini, Seçkin Piriler ve Yusuf Güney kendi istekleriyle Survivor 2023'e veda etmişlerdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TikToker Begüm Polat'tan seksi paylaşım! İzleyenler gözünü ayıramadı!TikToker Begüm Polat'tan seksi paylaşım! İzleyenler gözünü ayıramadı!
Vücudunu saran süper mini elbisesiyle sere serpe pozlar verdiVücudunu saran süper mini elbisesiyle sere serpe pozlar verdi
Fenomen isimle Milano'da evlendi!Fenomen isimle Milano'da evlendi!
Anahtar Kelimeler:
Chaby Han survivor dokunulmazlığı kim kazandı survivor eleme adayı kim ele

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: İstanbul ve Ankara'da okullar tatil edildi mi? Merak edilen soru yanıt buldu... Açıklamalar peş peşe geldi

Son dakika: İstanbul ve Ankara'da okullar tatil edildi mi? Merak edilen soru yanıt buldu... Açıklamalar peş peşe geldi

EYT'li pazarcı 'çıldırdı'! İlk maaşını aldığı gün...

EYT'li pazarcı 'çıldırdı'! İlk maaşını aldığı gün...

Yerli otomobil Togg ön siparişe ne zaman başlayacak? Türkiye'nin beklediği an geldi...

Yerli otomobil Togg ön siparişe ne zaman başlayacak? Türkiye'nin beklediği an geldi...

Aylık hormon masrafını açıkladı! "Travestilikten yoruldum"

Aylık hormon masrafını açıkladı! "Travestilikten yoruldum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da gençlerle buluştu

Derin göğüs dekoltesinde sınır tanımadı!

Derin göğüs dekoltesinde sınır tanımadı!

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.