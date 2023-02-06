Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor'da bir ayrılık daha!

Survivor'da heyecan bir an olsun durmadan devam ediyor. Yedek yarışmacıların da yavaş yavaş ana kadroya katılmasıyla kadro iyice şekilleniyor. Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyunu ile ilgili araştırmalar sıklaşmış durumda. İzleyiciler yarışı kim kazandı, kimler eleme potasına gitti merak ediyorlar. Peki Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor'da herkesi şoke eden yarışmacı kim? İşte detaylar...

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. Birbirinden heyecanlı geçen yarışlarda kıyasıya kapışma yaşandı. İki takım da birbirine üstünlük kurmak için var güçleriyle mücadele ettiler.

Bugünkü dokunulmazlık yarışını Ünlüler takımı kazandı. Murat Eken'in aldığı son sayıyla takım büyük bir sevinç yaşadı. Yarışmacılardan 'Sonunda be!' çığlıkları yükseldi.

ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor'da eleme adayı Aziz ve Elanur oldu. İki isim "Yokluk Adasına" gitti. İki yarışmacıdan biri direkt olarak eleme potasına gidecek.

SURVIVOR CHABY AYRILDI MI?

Acun Ilıcalı Chaby Han için geçtiğimiz günlerde adadan ayrılabileceğinin sinyallerini vermişti. Bu akşamki dokunulmazlık konseyinde yine Gönüllüler takımı oylamaya gitti. Fakat oylama öncesinde Ilıcalı Survivor Chaby ile ilgili durumu paylaştı. Chaby'nin adada çok zorlandığını ve devam etmek istemediğini açıkladı.

Böylelikle Chaby Han Survivor'dan kendi isteğiyle ayrılan dördüncü yarışmacı olmuş oldu. Şimdiye kadar Berdan Mardini, Seçkin Piriler ve Yusuf Güney kendi istekleriyle Survivor 2023'e veda etmişlerdi.

