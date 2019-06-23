MAGAZİN

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor 22 Haziran son bölümde yaşananlar

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.06.2019 02:33 | Son Güncelleme

Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasının son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Hızlandırılmış elemelerin başladığı Survivor'da nefes kesen bir mücadele sonrasında haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan takım belli oldu. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor 102. son bölümde yaşananlar.

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor 22 Haziran son bölümde yaşananlar

Survivor 2019'un 22 Haziran Cumartesi ekranlara gelen 102. bölümünde nefes kesen dokunulmazlık oyunu oynandı. Finale kısa zaman kala, Dominik'te galibiyet için yarışmacılar parkurda yine zorlu mücadele verdi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
30 Haziran'da yapılacak olan büyük finale sayılı günler kala, şampiyonluk için kritik olan dokunulmazlık oyununda Survivor yarışmacıları kıyasıya rekabet yaşadı. Survivor'da finale doğru hızlandırılmış elemeler başlamıştı. 22 Haziran tarihinde yayınlanan 102. bölümde, haftanın ilk dokunulmazlık oyununda siyah ve beyaz takım yarışmacıları karşı karşıya geldi.

Oyunda eşleşen Emre ve Bora'nın atışları izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Bora'nın oyun sırasında 5'te 5 atış yapması takım arkadaşlarını heyecanlandırdı. Ancak mücadele sonuda gülen taraf ise beyaz takım oldu. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu 10-4'lük skorla beyaz takım kazandı.

BEYAZ TAKIM YEMEK ZİYAFETİ ÇEKTİ!
?Survivor Türkiye Yunanistan'ın yüz ikinci bölümünde beyaz takım Bosch yaşam evinde ziyafet çekti. Beyaz takım böylelikle büyük moral depolamış oldu.

SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da finale gidecek ilk ismin belirleneceği sembol oyunu finalinde Seda ve Yusuf karşı karşıya geldi. Finale kalan 4 kişiden biri olmak için kıyasıya yarışan Seda ile Yusuf'un sembol oyununda kazanan isim ise 5'e 3 Seda oldu. Seda Survivor finaline direkt olarak katılmaya hak kazandı.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!
Beren Saat tekne turundan paylaştı!Beren Saat tekne turundan paylaştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Survivor survivor 2019 survivor türkiye yunanistan survivor dokunulmazlık kim kazandı

En Çok Okunan Haberler

Ve imzayı atıyor! Ali Koç'tan sürpriz...

Ve imzayı atıyor! Ali Koç'tan sürpriz...

Trump'tan 'İran'ın en iyi arkadaşı olurum' açıklaması

Trump'tan 'İran'ın en iyi arkadaşı olurum' açıklaması

Usta sanatçıdan acı haber

Usta sanatçıdan acı haber

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

Gizem Karaca yeniden yardım istedi! 'Aynı şeyi bir daha kaldıramam'

Gizem Karaca yeniden yardım istedi! 'Aynı şeyi bir daha kaldıramam'

Demirtaş'tan Öcalan'ın mektubu sonrası dikkat çeken açıklama!

Demirtaş'tan Öcalan'ın mektubu sonrası dikkat çeken açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaparsın Aşkım'da Ece ve Ramazan çiftinin ilginç hikayesi!

Yaparsın Aşkım'a damga vuran ilginç hikaye!

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

Beren Saat arkadaşlarıyla tekne turuna çıktı!

Beren Saat tekne turundan paylaştı!

Eda Taşpınar sarı bikinisiyle poz verdi!

Sarı bikinisiyle nefes kesti!

Demet Şener'in evlendikten sonra ilk işi bu oldu!

Evlendikten sonra ilk işi bu oldu!

Ünlü oyuncu Enis Fosforoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Usta sanatçıdan acı haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.