Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor 22 Haziran son bölümde yaşananlar

Survivor 2019'un 22 Haziran Cumartesi ekranlara gelen 102. bölümünde nefes kesen dokunulmazlık oyunu oynandı. Finale kısa zaman kala, Dominik'te galibiyet için yarışmacılar parkurda yine zorlu mücadele verdi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

30 Haziran'da yapılacak olan büyük finale sayılı günler kala, şampiyonluk için kritik olan dokunulmazlık oyununda Survivor yarışmacıları kıyasıya rekabet yaşadı. Survivor'da finale doğru hızlandırılmış elemeler başlamıştı. 22 Haziran tarihinde yayınlanan 102. bölümde, haftanın ilk dokunulmazlık oyununda siyah ve beyaz takım yarışmacıları karşı karşıya geldi.

Oyunda eşleşen Emre ve Bora'nın atışları izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Bora'nın oyun sırasında 5'te 5 atış yapması takım arkadaşlarını heyecanlandırdı. Ancak mücadele sonuda gülen taraf ise beyaz takım oldu. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu 10-4'lük skorla beyaz takım kazandı.

BEYAZ TAKIM YEMEK ZİYAFETİ ÇEKTİ!

?Survivor Türkiye Yunanistan'ın yüz ikinci bölümünde beyaz takım Bosch yaşam evinde ziyafet çekti. Beyaz takım böylelikle büyük moral depolamış oldu.

SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da finale gidecek ilk ismin belirleneceği sembol oyunu finalinde Seda ve Yusuf karşı karşıya geldi. Finale kalan 4 kişiden biri olmak için kıyasıya yarışan Seda ile Yusuf'un sembol oyununda kazanan isim ise 5'e 3 Seda oldu. Seda Survivor finaline direkt olarak katılmaya hak kazandı.

