Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor’da Yusuf ve Hikmet kavgası!

Survivor’da Türkiye ve Yunanistan takımlarının birleşerek siyah ve beyaz takımlarının oluşturulmasının ardından ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Seda ve Dalaka’nın oluştuduğu yeni takımların mücadelesi hem dokunulmazlık oyununda hem de ödül oyununda kıyasıya bir mücadele sergiledi.
Dokunulmaz oyunun kazananı beyaz takım oldu.
Beyaz takım: 10 Siyah takım:7
Survivor Türkiye Yunanistan kırk birinci bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda Büşra ve Dalaka’nın mücadelesi sırasında Hikmet ile Yusuf arasında tansiyon yükseldi.
Survivor’da ödül oyunun beyaz takım kazandı.
Beyaz Takım: 10 Siyah Takım: 9
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