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Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor’da Yusuf ve Hikmet kavgası!

orkun.inanc orkun.inanc
EĞLENCE  | 07.04.2019 06:26 | Son Güncelleme

Survivor'da her dokunulmazlık oyununda olduğu gibi bu hafta da soluksuz takip edildi. Sinirlerin gerildiği, tartışmaların çıktığı dokunulmazlık oyununda kazanan takım, ikinci oyun için büyük avantaj kazandı. Güne damgasını ise Hikmet ve Yusuf arasındaki kavga vurdu.

Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor’da Yusuf ve Hikmet kavgası!

Survivor’da Türkiye ve Yunanistan takımlarının birleşerek siyah ve beyaz takımlarının oluşturulmasının ardından ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Seda ve Dalaka’nın oluştuduğu yeni takımların mücadelesi hem dokunulmazlık oyununda hem de ödül oyununda kıyasıya bir mücadele sergiledi.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU`

Dokunulmaz oyunun kazananı beyaz takım oldu.

Beyaz takım: 10 Siyah takım:7

HİKMET İLE YUSUF ARASINDA SİNİRLER GERİLDİ

Survivor Türkiye Yunanistan kırk birinci bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda Büşra ve Dalaka’nın mücadelesi sırasında Hikmet ile Yusuf arasında tansiyon yükseldi.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU

Survivor’da ödül oyunun beyaz takım kazandı.

Beyaz Takım: 10 Siyah Takım: 9

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survivor dokunulmazlık oyunu yusuf hikmet kavga survivor kavga

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