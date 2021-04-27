Survivor'da Dora ile İsmail kavgasına Sema Aydemir yorumu: Belden aşağı konuşuyor

Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı Dora ile ünlüler takımı yarışmacısı yağlı güreşçi İsmail Balaban arasında tatsız olaylar yaşandı. Survivor Dora ve İsmail Balaban arasında parkur alanında sık sık tartışma yaşanıyor.

Survivor'da son olarak oyunu kazanan Dora'nın İsmail'e doğru horoz taklidi yaparak bağırmasıyla sinirler gerildi. İsmail, Dora'ya "Horoz ne demek?" diye bağırmasıyla ikili arasında gergin anlar yaşandı.

Dora'nın üzerine yürüyen İsmail'i takım arkadaşları zor tuttu.

"DORA BELDEN AŞAĞI KONUŞUYOR"

Survivor Ekstra'da İsmail ile arasındaki gerilim günden güne artan Dora hakkında konuşan Sema Aydemir, "Dora gerçekten rahatsız edici bir şekil almaya başladı. Belden aşağı konuşuyor" yorumunu yaptı. Dora'ya tepki gösteren Aydemir, "Dora durmak bilmiyor. İsmail agresif falan değil ama en çok onun damarına basıyorlar. İsmail'i kullanıyorlar. Dora'nın röportajında 'Karşıda iki tane çocuk var. Biri Batuhan biri İsmail' diyor. Dora imalı ve belden aşağıya konuşuyor" dedi.

DİSKALİFİYE OLMAK İSTEMİYOR

İsmail'in diskalifiye olmamak için kendisini tuttuğunu söyleyen Aydemir "Diskalifiye olmak istemiyor. Sana zarar gelmesin

diye değil. Kendisi için sakin kalmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

