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  4. Survivor'da Dora ile İsmail kavgasına Sema Aydemir yorumu: Belden aşağı konuşuyor

Survivor'da Dora ile İsmail kavgasına Sema Aydemir yorumu: Belden aşağı konuşuyor

27.04.2021 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'de Dora ile İsmail Balaban arasındaki gerilim her geçen gün artıyor. Sık sık tartışma yaşayan ikiliyi Acun Ilıcalı da uyarmıştı. Son bölümde ise oyunu kazanan Dora'nın İsmail'e doğru horoz sesi çıkararak bağırmasıyla ortalık karıştı.Survivor Ekstra yorumcusu ve eski yarışmacılardan Sema Aydemir ise Dora'nın hareketlerine tepki gösterdi. Aydemir, "Dora gerçekten rahatsız edici bir şekil almaya başladı. Belden aşağı konuşuyor"dedi.

Survivor'da Dora ile İsmail kavgasına Sema Aydemir yorumu: Belden aşağı konuşuyor

Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı Dora ile ünlüler takımı yarışmacısı yağlı güreşçi İsmail Balaban arasında tatsız olaylar yaşandı. Survivor Dora ve İsmail Balaban arasında parkur alanında sık sık tartışma yaşanıyor.

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Survivor'da son olarak oyunu kazanan Dora'nın İsmail'e doğru horoz taklidi yaparak bağırmasıyla sinirler gerildi. İsmail, Dora'ya "Horoz ne demek?" diye bağırmasıyla ikili arasında gergin anlar yaşandı.

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Dora'nın üzerine yürüyen İsmail'i takım arkadaşları zor tuttu.

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"DORA BELDEN AŞAĞI KONUŞUYOR"

Survivor Ekstra'da İsmail ile arasındaki gerilim günden güne artan Dora hakkında konuşan Sema Aydemir, "Dora gerçekten rahatsız edici bir şekil almaya başladı. Belden aşağı konuşuyor" yorumunu yaptı. Dora'ya tepki gösteren Aydemir, "Dora durmak bilmiyor. İsmail agresif falan değil ama en çok onun damarına basıyorlar. İsmail'i kullanıyorlar. Dora'nın röportajında 'Karşıda iki tane çocuk var. Biri Batuhan biri İsmail' diyor. Dora imalı ve belden aşağıya konuşuyor" dedi.

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DİSKALİFİYE OLMAK İSTEMİYOR

İsmail'in diskalifiye olmamak için kendisini tuttuğunu söyleyen Aydemir "Diskalifiye olmak istemiyor. Sana zarar gelmesin
diye değil. Kendisi için sakin kalmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

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survivor
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SANKİ İSMAİL SÜTTEN ÇIKMIŞ AK KAŞIK:)))

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