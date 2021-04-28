Survivor İsmail Balaban’a annesinden, nişanlısı Gamze hakkında şoke eden sözler: O kızın adını anma

Survivor 2021'in 27 Nisan Salı akşamı ekrana gelen son bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımları iletişim oyununda karşı karşıya geldi. İletişim oyununu kazanan ünlüler takımı oldu. Kazanan takım daha sonra ödül alanına geldi ve aileleriyle görüşme yaptı. Ancak İsmail Balaban annesiyle konuşmasında büyük şok yaşadı. Annesinin nişanlısı Gamze hakkındaki sözlerini duyan İsmail dışarı çıkmak için izin istedi.

"HİÇBİR ŞEY BIRAKIP GİTTİĞİN GİBİ DEĞİL"

İsmail'in annesi telefonda "Anneciğim iyi olmaya çalışıyoruz, sinir krizleri geçiriyorum. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler. Ben neler çektim. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Bana neler yaşattılar sen gittikten sonra. Bunlar yılanmış oğlum. 4 aydır kriz geçiriyorum burada. Sen kendine dikkat et" dedi.

İsmail ise annesiyle konuştuktan sonra kötü oldu ve dışarı çıkmak için izin aldı.

Survivor'da ada konseyinde annesiyle yaptığı konuşmayla ilgili açıklamalar yapan İsmail çok zor bir gün geçirdiğini söyledi. Nişanlısı ile ilgili sorunlar olduğunu ifade eden İsmail gözyaşlarını da tutamadı.