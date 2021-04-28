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Survivor İsmail Balaban’a annesinden, nişanlısı Gamze hakkında şoke eden sözler: O kızın adını anma

28.04.2021 00:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in son bölümünde iletişim ödülü kazanan ünlüler takımında İsmail Balaban çok zor anlar yaşadı. Annesinin, nişanlısı Gamze ile ilgili söylediği sözler İsmail'de deprem etkisi yarattı. İsmail, "Annem 'Nişanlının adını ağzına alma' dedi. Ne yaşandı bilmiyorum" dedi.

Survivor İsmail Balaban’a annesinden, nişanlısı Gamze hakkında şoke eden sözler: O kızın adını anma

Survivor 2021'in 27 Nisan Salı akşamı ekrana gelen son bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımları iletişim oyununda karşı karşıya geldi. İletişim oyununu kazanan ünlüler takımı oldu. Kazanan takım daha sonra ödül alanına geldi ve aileleriyle görüşme yaptı. Ancak İsmail Balaban annesiyle konuşmasında büyük şok yaşadı. Annesinin nişanlısı Gamze hakkındaki sözlerini duyan İsmail dışarı çıkmak için izin istedi.

"HİÇBİR ŞEY BIRAKIP GİTTİĞİN GİBİ DEĞİL"

İsmail'in annesi telefonda "Anneciğim iyi olmaya çalışıyoruz, sinir krizleri geçiriyorum. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler. Ben neler çektim. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Bana neler yaşattılar sen gittikten sonra. Bunlar yılanmış oğlum. 4 aydır kriz geçiriyorum burada. Sen kendine dikkat et" dedi.

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İsmail ise annesiyle konuştuktan sonra kötü oldu ve dışarı çıkmak için izin aldı.

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Survivor'da ada konseyinde annesiyle yaptığı konuşmayla ilgili açıklamalar yapan İsmail çok zor bir gün geçirdiğini söyledi. Nişanlısı ile ilgili sorunlar olduğunu ifade eden İsmail gözyaşlarını da tutamadı.

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"NİŞANLININ ADINI AĞZINA ANMA"

İsmail, "Çok zor bir gün geçirdim. Annemle konuşmaya başladığımızda ağlamaya başladı. 'İyi değilim. Sen gittiğinden beri hiçbir şey aynı değil' dedi. Ben gittiğimden beri çok şeyler olmuş ve hiçbir şey bilmiyorum. 'Bundan sonra nişanlının adını anma her şeyi bitirdik' dedi. Herhalde aileler arasında bir şey olmuş. ilk defa annemi bu kadar üzgün ve sitemli görüyorum
Ne olduğunu çok merak ediyorum. annem hastanelik olmuş. Bunları duyunca ben de kötü oldum" dedi.

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Acun Ilıcalı ise İsmail Balaban'a "Eğer istiyorsan sana Gamze'yle görüşme hakkı vereceğiz" dedi.

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Ancak İsmail, nişanlısı Gamze ile görüşmek yerine annesiyle konuşmak istediğini söyledi. İsmail, "Annem melek gidibir kimseye kızmaz. Ne diyeceğimi bilemedim. Acaba ne yaşandı da annem böyle oldu. Annemin söylediği netti. 'Lütfen adını ağzına alma' dedi. Ne yaşandı bilmiyorum. Eğer imkanım varsa annemle konuşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.


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