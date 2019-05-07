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Survivor'da dostluk rüzgarı! O isimler barıştı! Survivor 2019'da ödül oyununu kim kazandı?

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 07.05.2019 01:16 | Son Güncelleme

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'ın 63. son bölümünde siyah ve beyaz takımlar iki ayrı ödül oyununda karşı karşıya geldi. Survivor 2019'da büyük finale doğru geri sayım heyecanı devam ederken yarışmacılar arasındaki rekabet de arttı. Peki Survivor'da 6 Mayıs Pazartesi günü yemek ve eğlence ödüllerini kim kazandı? Survivor'da bu hafta bir Türk yarışmacı adaya veda edecek. Eleme potasına giren Sabriye ve Okay ise barıştı.İşte Survivor 62. son bölümde yaşananlar ve ödül oyununu kazanan takım.

Survivor'da dostluk rüzgarı! O isimler barıştı! Survivor 2019'da ödül oyununu kim kazandı?

Survivor Türkiye Yunanistan'ın altmış üçüncü bölümünde iki ayrı ödül oyunu heyecanı yaşandı. Siyah takım ise beyaz takıma karşı ödül oyunlarında adeta gövde gösterisi yaptı.

ÖDÜL OYUNLARINI KİM KAZANDI?

Survivor 2019'un 6 Mayıs 2019 tarihli 63. bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor yarışmacıları yiyecek ödül oyunu için rakiplerine karşı mücadele verdi. Büyük finale doğru geri sayımın devam ettiği Survivor'da ödül oyununu 10'a 6 siyah takım kazandı.

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EĞLENCE ÖDÜLLÜ OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Siyah ve beyaz takım ikinci ödül oyunu için sıkı bir mücadele yarışına girdi. Siyah ve beyaz takım 9-9'a berabere kalınca son olarak bayrak yarışı yapıldı. Bayrak yarışında ise son hamleyi Sude yaptı ve siyah takım ödül oyununu kazandı. Yarışmacılar eğlenmek için yola çıktı.

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SABRİYE VE OKAY BARIŞTI

Survivor Türkiye Yunanistan beyaz takımda tartışma yaşayan ve araları açılan Sabriye ve Okay, birlikte eleme potasına girdi. Sabriye ve Okay arasındaki buzlar ise eridi.

Sabriye, eleme öncesi küs ayrılmak istemediğini belirterek Okay'la barıştı.

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SİYAH VE BEYAZ TAKIMIN KIYAFETLERİ DEĞİŞTİ!

Öte yandan Survivor'da bir ilk yaşandı. Survivor yarışmacılarının Siyah ve Beyaz olarak iki takıma ayrılmasının ardından seyirciler hangi yarışmacının siyah, hangi yarışmacının beyaz olduğunu karıştırdıkları için yarışmacılar siyah ve beyaz tişört giydi.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da beyaz takım eleme adaylarını belirlemek için konseyde oylamaya gitti. Yapılan oylama sonucunda bu hafta elemeye kalan isimler Sabriye ve Okay oldu. Sms oylaması sonucuna göre ise Survivor'dan elenen isim Salı akşamı ekrana gelecek olan 64. yeni bölümde açıklanacak.

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