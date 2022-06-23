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Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 22 Haziran Survivor'da eleme adayı kim oldu?

23.06.2022 00:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da hızlı elemeler devam ediyor. Bilindiği üzere Survivor'a veda eden son isim Avatar Atakan'ın ardından Berkan Karabulut olmuştu. 22 Haziran akşamında yayınlanan Survivor'un yeni bölümünde bir dokunulmazlık oyunu daha oynandı. Peki Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 22 Haziran Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte merak edilenler...

Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 22 Haziran Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da kıran kırana bir dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Oyunun sonunda dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, eleme adayı olarak bir yarışmacı arkadaşının adını söyledi. Peki Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 22 Haziran Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte merak edilenler...

Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 22 Haziran Survivor'da eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da 22 Haziran gecesine damga vuran olaylardan biri de Hikmet ve Nagihan kavgası oldu. Nagihan'ı 4-0 yenen Hikmet, "4-0" diyerek sevincini gösterince ikilinin arasındaki tansiyon yükseldi.

Survivor'da Hikmet ve Nagihan'dan şok kavga! &quot;Yazıklar olsun&quot;Survivor'da Hikmet ve Nagihan'dan şok kavga! "Yazıklar olsun"

Survivor'da dokunulmazlık sembolünü alan Adem Kılıçcı, ödüle Batuhan'ı ve Ayşe'yi götürdü. Konsey vakti geldiğinde eleme adayı olarak ise Ayşe Yüksel'in adını söyledi.

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TV8 survivor
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