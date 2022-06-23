Survivor'da kıran kırana bir dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Oyunun sonunda dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, eleme adayı olarak bir yarışmacı arkadaşının adını söyledi. Peki Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 22 Haziran Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte merak edilenler...

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da 22 Haziran gecesine damga vuran olaylardan biri de Hikmet ve Nagihan kavgası oldu. Nagihan'ı 4-0 yenen Hikmet, "4-0" diyerek sevincini gösterince ikilinin arasındaki tansiyon yükseldi.

Survivor'da dokunulmazlık sembolünü alan Adem Kılıçcı, ödüle Batuhan'ı ve Ayşe'yi götürdü. Konsey vakti geldiğinde eleme adayı olarak ise Ayşe Yüksel'in adını söyledi.

