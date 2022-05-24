MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 23 Mayıs Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 23 Mayıs Survivor'da eleme adayı kim oldu?

24.05.2022 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da zaman geçtikçe artan rekabet tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. En son Berkan-Hikmet tartışmasından sonra bu defa Ogeday-Anıl tartışması gündeme geldi. Anıl, Ogeday'ı sahte olmakla suçlamıştı. 23 Mayıs akşamında ekranlara gelen yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 23 Mayıs Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 23 Mayıs Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da 23 Mayıs akşamında dokunulmazlık oyunu oynandı ve oyunu kaybeden takım konseyde eleme adayını belirledi. Bilindiği üzere adaya veda eden son isim Sema'nın ikizi Seda olmuştu. Peki Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 23 Mayıs Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da 4. dokunulmazlığı Gönüllüler takımı kazandı.

Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 23 Mayıs Survivor'da eleme adayı kim oldu?

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Berkan, Ayşe ve Hikmet potasına oy çoğunluğuyla dahil olan yarışmacı, Sude Burcu oldu. Sude Burcu'nun adını konseyde yazan Ayşe Yüksel, takım arkadaşlarının Sude Burcu'yu korumaya çalıştığını ancak Sude Burcu'yu korumaya gerek olmadığını ve kendisi yazıldıysa Sude'nin de yazılabileceğini ifade etti.

Survivor'a veda eden isim 24 Mayıs akşamında yayınlanan yeni bölümde belli olacak.

Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 23 Mayıs Survivor'da eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

Adem

Sude

Sema

Anıl

Batuhan

Ayşe

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

Atakan

Nagihan

Ogeday

Berkan

Hikmet

Evrim

Nisa

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yasak Elma'nın Kumru'su o pozuyla olay oldu! "Çiçek gibisin"Yasak Elma'nın Kumru'su o pozuyla olay oldu! "Çiçek gibisin"
Akıllara durgunluk veren soru! "Evli kayınvalidem babam ve amcamla..."Akıllara durgunluk veren soru! "Evli kayınvalidem babam ve amcamla..."
Son hali çok üzdü! "Billur güçlü kadındır"Son hali çok üzdü! "Billur güçlü kadındır"
Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kabine sonrası Erdoğan kararları duyurdu!

Kabine sonrası Erdoğan kararları duyurdu!

Yunanistan'a sert tepki! "Benim için Miçotakis artık yok"

Yunanistan'a sert tepki! "Benim için Miçotakis artık yok"

Rus Rublesi Euro karşısında 7 yılın zirvesinde! Savaşa rağmen nasıl değer kazandı? İşte cevabı

Rus Rublesi Euro karşısında 7 yılın zirvesinde! Savaşa rağmen nasıl değer kazandı? İşte cevabı

Beyazıt'ta silahlı çatışma! Bir polis yaralı...

Beyazıt'ta silahlı çatışma! Bir polis yaralı...

FOX TV Sunucusu Gülbin Tosun'dan tepki çeken paylaşım!

FOX TV Sunucusu Gülbin Tosun'dan tepki çeken paylaşım!

Ezeli rakibe gitti! Halil Dervişoğlu'na formayı bile giydirdiler...

Ezeli rakibe gitti! Halil Dervişoğlu'na formayı bile giydirdiler...

İlginizi Çekebilir

1 milyon dolarlık penisinin ''Bir de o halini görün!'' dedi

1 milyon dolarlık penisinin ''Bir de o halini görün!'' dedi

“Dünyanın nasıl tepki vereceğini merak ediyoruz”

“Dünyanın nasıl tepki vereceğini merak ediyoruz”

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...

Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...

Uyanınca şoku yaşadı! Konuşuyor ama kimse onu anlamıyor

Uyanınca şoku yaşadı! Konuşuyor ama kimse onu anlamıyor

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.