Survivor'da 23 Mayıs akşamında dokunulmazlık oyunu oynandı ve oyunu kaybeden takım konseyde eleme adayını belirledi. Bilindiği üzere adaya veda eden son isim Sema'nın ikizi Seda olmuştu. Peki Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 23 Mayıs Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...
Survivor'da 4. dokunulmazlığı Gönüllüler takımı kazandı.
Berkan, Ayşe ve Hikmet potasına oy çoğunluğuyla dahil olan yarışmacı, Sude Burcu oldu. Sude Burcu'nun adını konseyde yazan Ayşe Yüksel, takım arkadaşlarının Sude Burcu'yu korumaya çalıştığını ancak Sude Burcu'yu korumaya gerek olmadığını ve kendisi yazıldıysa Sude'nin de yazılabileceğini ifade etti.
Survivor'a veda eden isim 24 Mayıs akşamında yayınlanan yeni bölümde belli olacak.
Adem
Sude
Sema
Anıl
Batuhan
Ayşe
Atakan
Nagihan
Ogeday
Berkan
Hikmet
Evrim
Nisa
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