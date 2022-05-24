Survivor'da 23 Mayıs akşamında dokunulmazlık oyunu oynandı ve oyunu kaybeden takım konseyde eleme adayını belirledi. Bilindiği üzere adaya veda eden son isim Sema'nın ikizi Seda olmuştu. Peki Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 23 Mayıs Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da 4. dokunulmazlığı Gönüllüler takımı kazandı.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Berkan, Ayşe ve Hikmet potasına oy çoğunluğuyla dahil olan yarışmacı, Sude Burcu oldu. Sude Burcu'nun adını konseyde yazan Ayşe Yüksel, takım arkadaşlarının Sude Burcu'yu korumaya çalıştığını ancak Sude Burcu'yu korumaya gerek olmadığını ve kendisi yazıldıysa Sude'nin de yazılabileceğini ifade etti.

Survivor'a veda eden isim 24 Mayıs akşamında yayınlanan yeni bölümde belli olacak.

SURVİVOR ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

Adem

Sude

Sema

Anıl

Batuhan

Ayşe

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

Atakan

Nagihan

Ogeday

Berkan

Hikmet

Evrim

Nisa

