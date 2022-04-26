Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 25 Nisan Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'a en son veda eden isim Gönüllüler takımından Yağmur Banda olmuştu. Yarışmacılar Survivor'da kalabilmek için 25 Nisan akşamında yayınlanan dokunulmazlık oyununda ellerinden geleni yaptı. Haftanın 4. eleme adayı yokluk adasına gitti. Peki 25 Nisan Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte 25 Nisan eleme adayı...

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı. Böylece ünlüler takımı, konseyde bir arkadaşlarının adını yazmak zorunda kaldı.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da 25 Nisan akşamında yayınlanan elem konseyinde adı en fazla yazılan isim Ayşe Yüksel oldu. Böylelikle Ayşe, yokluk adasına 24 saatliğine gitti.

Eleme potasına giren ilk isim Gökhan ikincisi ise Evrim Keklik olmuştu. Ardından Barış Murat Yağcı yokluk adasına gitti. Potada Gökhan, Evrim, Barış ve Ayşe olmak üzere 4 yarışmacı bulunuyor. Survivor macerası sona eren isim, 26 Nisan akşamında belli olacak.



