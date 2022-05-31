Survivor All Star 2022'de dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme konseyinde eleme adayını belirlemek zorunda kalıyor. Peki Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 30 Mayıs Survivor'da eleme adayı kim oldu? Eleme adayı belli oldu. İşte ayrıntılar...

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da 3. eleme adayı Sema oldu. Sema 3, Batuhan ise 2 oy aldı.

Eleme potasına giren Sema, 4. eleme adayı için karşı takımdan bir yarışmacıyı çıkartmak için çaba göstereceklerini söyledi. 31 Mayıs akşamında oynanacak dokunulmazlık oyunu sonrasında 4. eleme adayı belli olacak. Ayrıca eleme adayının belli olmasının ardından oylama başlatılacak.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Anıl

Ayşe

Sema

