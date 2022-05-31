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Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 30 Mayıs Survivor'da eleme adayı kim oldu?

31.05.2022 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da heyecan dolu mücadele devam ediyor. Survivor'a en son veda eden Sude Burcu'nun ardından iki eleme konseyi daha yaşandı. Eleme konseyinin ilkinde adı çıkan yarışmacı Anıl Berk Baki, ikincisinde ise Ayşe Yüksel oldu. Peki Survivor'da 3. eleme adayı belli oldu mu? 30 Mayıs Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 30 Mayıs Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star 2022'de dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme konseyinde eleme adayını belirlemek zorunda kalıyor. Peki Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 30 Mayıs Survivor'da eleme adayı kim oldu? Eleme adayı belli oldu. İşte ayrıntılar...

Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 30 Mayıs Survivor'da eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da 3. eleme adayı Sema oldu. Sema 3, Batuhan ise 2 oy aldı.

Eleme potasına giren Sema, 4. eleme adayı için karşı takımdan bir yarışmacıyı çıkartmak için çaba göstereceklerini söyledi. 31 Mayıs akşamında oynanacak dokunulmazlık oyunu sonrasında 4. eleme adayı belli olacak. Ayrıca eleme adayının belli olmasının ardından oylama başlatılacak.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Anıl
Ayşe
Sema

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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
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