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Survivor'da eleme adayı kim oldu? 19 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor sürgün adasına kim gitti?

20.02.2022 01:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor eleme adayının kim olduğu yarışma sonunda belli oldu. Rekabetin ve heyecanın devam ettiği Survivor All Star'ın 19 Şubat 2022 tarihli yeni bölümünde ünlüler ve gönüllüler takım yarışmacıları dokunulmazlık oyununu kazanmak için parkurda kıyasıya mücadele etti. Peki Survivor'da eleme adayı kim oldu? 19 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor sürgün adasına giden isim ve merak edilenler...

Survivor'da eleme adayı kim oldu? 19 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor sürgün adasına kim gitti?

"Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?" sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Survivor'da yarışmacılar ilk etapta haftanın 1. dokunulmazlık oyununu kazanmak için parkura çıkıp yarıştı. Peki Survivor'da eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2022'de haftanın 1. eleme adayının belirlemek için gönüllüler takımı konseyi toplandı. Ada konseyinde dokunulmazlık oyununu kaybetmiş olan gönüllüler takımı gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı. Yapılab oylamada Hikmet, Yunus Emre ve Sude'nin isimleri yazılırken oylama sonuçlarını Acun Ilıcalı açıkladı.

Oylama sonuçlarına göre en fazla ismi yazılan yarışmacı Yunus Emre olurken haftanın 1. eleme adayı seçilen Yunus Emre sürgün adasında kafasını dinleyeceğini belirterek rakipleri ile elemede çarpışacağını ifade etti. Survivor'da hafta içi 3 eleme adayının da belli olması ile yarışmacılar SMS oylamasına çıkacak. Adaya veda eden isim ise Çarşamba akşamı netleşmiş olacak.

SURVİVOR PERFORMANS BİRİNCİLERİ KİMLER?

Eleme adaylarının belirlendiği ada konseyinde Acun Ilıcalı ünlüler ve gönüllüler takımından performans birincilerini de duyurdu. Son 5 dokunulmazlık oyunu değerlendirilerek belirlenen performans birincisi gönüllüler takımında Yağmur ve Anıl oldu. Ünlüler takımında ise kadınlarda performans birincisi Sema Aydemir, erkeklerde ise Perviz oldu. Birinci olan isimler Survivor'da dokunulmazlığı almış oldu.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye'nin All Star'da haftanın 1. dokunulmazlık oyunu için ünlüler ve gönüllüler kum sahada futbol maçında karşı karşıya gelerek yarıştı.

Kadınlarda ünlüler 3-0 öne geçerken, gönüllüler takımında erkeklerin skoru ise 4-3 oldu. Adem-Bora-Perviz'in mücadeleler verdiği sahada skor 6-4 oldu. Böylece Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanmış oldu ve ünlüler hamburger, kola ve patates kızartması ödülünden de faydalanma şansı elde etti.

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TV8 survivor
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