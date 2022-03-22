Survivor'da eleme adayı kim oldu? 21 Mart Survivor All Star'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor 2022 All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise eleme potasına giren yarışmacı belirlendi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Survivor'da dokunulmazlığı gönüllüler takımı kazanmayı başardı.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Artık haftada iki elemenin olduğu Survivor'da veda eden son isim ünlülerden Mert Öcal olmuştu.



Survivor'da haftanın ilk eleme adayını belirlemek için ünlüler takımı ada konseyinde oylama yaptı.



Ünlülerde Bora ve Barış'ın isimleri yazıldı. 6 arkadaşının ismini yazdığı Barış Murat Yağcı eleme adayı oldu.



