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Survivor'da eleme adayı kim oldu? 21 Mart Survivor All Star'da dokunulmazlığı kim kazandı?

22.03.2022 01:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'ın 21 Mart Pazartesi ekrana gelen son bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Birleşme partisi öncesinde hızlandırılmış elemelerin devam ettiği Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu parkurda mücadele etti. Kaybeden takımda ise eleme adayını belirlemek için oylama yapıldı. Peki Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da eleme adayı kim oldu? 21 Mart Survivor All Star'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor 2022 All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise eleme potasına giren yarışmacı belirlendi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Survivor'da dokunulmazlığı gönüllüler takımı kazanmayı başardı.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Artık haftada iki elemenin olduğu Survivor'da veda eden son isim ünlülerden Mert Öcal olmuştu.
mert öcal

Survivor'da haftanın ilk eleme adayını belirlemek için ünlüler takımı ada konseyinde oylama yaptı.

ünlüler
Ünlülerde Bora ve Barış'ın isimleri yazıldı. 6 arkadaşının ismini yazdığı Barış Murat Yağcı eleme adayı oldu.

barış


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Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?
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Anahtar Kelimeler:
survivor Barış Murat Yağcı
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