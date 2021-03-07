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Survivor'da eleme adayı kim oldu? 6 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

07.03.2021 00:19 | Son Güncelleme:
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Survivor'da eleme adayı kim oldu? 6 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2021’de kıyasıya mücadele devam ediyor. 6 Mart Cumartesi günü Survivor’ın 41. bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Ünlüler ile Gönüllüler arasında heyecanlı bir mücadele ekrana geldi. Günün sonunda dokunulmazlığı kaybeden takım, ada konseyinde bir gitme adayı belirlemek zorunda kaldı. Peki, Survivor’da dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu?

Survivor 2021’de bu akşam bir eleme adayı belli oldu. Survivor 2021’de Ünlüler Gönüllüler arasındaki mücadele tam gaz devam ediyor. Survivor Türkiye’de Ünlüler – Gönüllüler arasında 1. dokunulmazlık oyunu oynandı. Yine kıran kırana mücadelenin yaşanacağı dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyinde haftanın ilk eleme adayı belli oldu.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021’in dokuzuncu haftasında ilk dokunulmazlık oyunu bu akşam ekrana geldi. Ünlüler ile Gönüllüler, eleme potasına bir arkadaşlarını göndermemek için parkurda tüm güçlerini ortaya koydu. Her şeylerini ortaya koyan yarışmacıların dokunulmazlık oyunundaki mücadelesi nefes kesti. Önce tırmanan yarışmacılar, sonrasında havuzu aşıp labirent engelini geçtikten sonra puzzle'ı çözmeye çalıştı. Engelleri aşan yarışmacılar, finalde hızlı atışlarla 10 labutu devirmeye uğraştı. Oyunda üstünlüğü ele geçiren Ünlüler, kritik oyunda rakibine karşı beş sayılık fark açtı. Skor 9-4 iken Aleyna Kalaycıoğlu ve Gonca'nın son atışları için kamera kayıtlarına bakıldı. Ve görüntüye göre kazanan Gonca olunca 1. dokunulmazlık oyununu Ünlüler, 10-4 skorla kazandı.

SURVİVOR’DA 1. ELEME ADAYI KİM OLACAK?

Survivor 41. bölümde kıran kırana mücadele sonunda dokunulmazlığı kaybeden takım için ada konseyi toplanacak. SMS halk oylaması sonrasında dokunulmazlığı kaybeden takımın yarışmacıları, eleme potasına girmesini istedikleri ismi yazacak. Adı en çok yazılan kişi, Survivor’da haftanın ilk eleme adayı olacak.

SURVİVOR 2021’DE ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Survivor 2021'de bu haftanın ilk eleme adayı Gönüllüler takımından seçilecek. Ada konseyinden iki isim birden çıktı. Her iki isim de beşer kez yazılmasıyla birlikte Hanzade ve Öykü Uysal, eleme adayı oldu.


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TV8 survivor
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