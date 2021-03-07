Survivor'da eleme adayı kim oldu? 6 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2021’de bu akşam bir eleme adayı belli oldu. Survivor 2021’de Ünlüler Gönüllüler arasındaki mücadele tam gaz devam ediyor. Survivor Türkiye’de Ünlüler – Gönüllüler arasında 1. dokunulmazlık oyunu oynandı. Yine kıran kırana mücadelenin yaşanacağı dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyinde haftanın ilk eleme adayı belli oldu.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021’in dokuzuncu haftasında ilk dokunulmazlık oyunu bu akşam ekrana geldi. Ünlüler ile Gönüllüler, eleme potasına bir arkadaşlarını göndermemek için parkurda tüm güçlerini ortaya koydu. Her şeylerini ortaya koyan yarışmacıların dokunulmazlık oyunundaki mücadelesi nefes kesti. Önce tırmanan yarışmacılar, sonrasında havuzu aşıp labirent engelini geçtikten sonra puzzle'ı çözmeye çalıştı. Engelleri aşan yarışmacılar, finalde hızlı atışlarla 10 labutu devirmeye uğraştı. Oyunda üstünlüğü ele geçiren Ünlüler, kritik oyunda rakibine karşı beş sayılık fark açtı. Skor 9-4 iken Aleyna Kalaycıoğlu ve Gonca'nın son atışları için kamera kayıtlarına bakıldı. Ve görüntüye göre kazanan Gonca olunca 1. dokunulmazlık oyununu Ünlüler, 10-4 skorla kazandı.